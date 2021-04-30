Валерий Соловей: Путин перешел в "период дожития"

Российские политические элиты «больше не верят в удачливость и дерзость» президента Владимира Путина. Такое мнение выразил известный российский политолог, доктор исторических наук Валерий Соловей в интервью Аркадию Янковскому.

Более того, Валерий Дмитриевич утверждает, что российские правящие кланы в последнее время считают, что глава государства перешел в режим «дожития».

Свою позицию эксперт аргументирует довольно просто. Согласно его утверждениям, элиты разочаровались в президенте после его выступления с посланием к Федеральному собранию, в рамках которого многие ожидали от Путина публичной поддержки идеи о войне с Украиной.

Казалось бы, сторонники жесткой внешнеполитической линии в Путине, дезавуировавшем идею силового давления на Киев, разочаровались в нем. Но как быть с либеральными «башнями Кремля», которым приписывают стремление к установлению нормальных отношений с Западным миром?

И здесь профессор Соловей находит аргументы в пользу общего недовольства президентом. По его словам, представители этих правящих кругов как раз недовольны режимом санкций и хотели бы вести бизнес за пределами России, ничего не опасаясь.

– В рядах российских политических элит есть очень глубокое разочарование в Путине – они потеряли веру в его удачливость, в его политическую дерзость. Потеря веры произошла после того, как президент дезавуировал идею войны с Украиной. К сожалению, это была вполне реальная перспектива.

Они считают, что Путин более не может делать серьезные стратегические шаги, и фактически они имеют дело с его доживанием.

– Есть такой термин: «период дожития». Путин как раз перешел в режим дожития, – полагает Соловей. – Политическую элиту это не устраивает.

Помимо всего прочего, есть масса людей в окружении Владимира Путина, которых не устраивает режим санкций, которые хотели бы быть в нормальных отношениях с Западом и спокойно заниматься бизнесом без угрозы того, что к ним могут прийти силовики, – заявил Валерий Соловей.