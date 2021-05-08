"В политической тусовке уже шепчутся": названо имя главного кандидата в "преемники" Путина

За последний год российские эксперты и обозреватели перебрали уже несколько десятков имен, пытаясь назвать наиболее вероятного кандидата на роль так называемого «преемника» действующего президента Владимира Путина. Причем, в большинстве случаев повторяются имена одних и тех же политических фигур, которые, как считают эксперты, так или иначе входят в ближайший круг президента или успели заслужить его доверие.

Между тем, российский политолог Анатолий Спирин не так давно назвал довольно неожиданного кандидата, о котором ранее никто не упоминал. По словам эксперта, речь может идти о главе Российского фонда прямых инвестиций Кирилле Дмитриеве, чье влияние за время пандемии в России заметно усилилось.

Анатолий Спирин // Фото: соцсети

«В коротком списке «преемников» Владимира Путина, как и прежде, все еще есть имя заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, а также возведенного не так давно в ключевой внешней повестке в ранг переговорщика от Кремля с Западом председатель СП РФ Алексей Кудрин», – пишет Спирин в своем авторском Telegram-канале.

«Ну а кроме наиболее стабильных участников этого списка, в том числе столичного градоначальника Сергея Собянина и премьер-министра Михаила Мишустина, также начали обозначать в качестве преемника главу Фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева».

В то же время, обозреватели издания Ura.ru обратили внимание на тот факт, что в политической тусовке в последние дни все чаще обсуждают именно фигуру Дмитриева, поскольку именно он отвечает за реализацию российской вакцины от Covid-19 другим странам.

Это обстоятельство и легло в основу того, что главе РФПИ все чаще прочат серьезный карьерный рост в обозримом будущем. К примеру, отдельные источники отмечают, что уже якобы обсуждалась возможность назначить Дмитриева вице-премьером правительства России.

Спирин же отмечает, что процесс «трансфера» в России практически завершился после принятия поправок в Конституцию и зачисткой оппозиционного поля. Сюда же эксперт относит замены в губернаторском корпусе.

По его словам, предстоящие думские выборы станут последним аккордом в процессе передачи власти.

Примечательно, что сам Кирилл Дмитриев отнюдь не является малозаметной фигурой даже за пределами России. К примеру, члены Всемирного экономического форума ранее включили его имя в список так называемых «Молодых глобальных лидеров», а некоторые иностранные государства наградили Дмитриева своими орденами. В целом же отмечается, что глава РФПИ имеет довольно серьезные контакты на Западе.