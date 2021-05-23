"Требуем освобождения задержанных" – заявление участников Земского съезда

Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов распространил заявление участников Земского съезда:

«Мы, участники и делегаты Земского съезда, возмущены противоправными действиями в отношении муниципальных депутатов и волонтеров, собравшихся на открытый демократический общероссийский Форум.

Выражаем поддержку и солидарность с нашими товарищами – Виталием Боварем, Александром Бондарчуком, Юлией Галяминой, Виктором Шаляпиным, задержанными по политическим мотивам.

Мы требуем их немедленного освобождения! Земский съезд продолжит свою работу на благо наших избирателей и местного самоуправления! Цели и задачи съезда будут выполнены».

Участники съезда были задержаны вчера. На мероприятие явился начальник полиции по Великому Новгороду Сергей Максимов со своими подчиненными. Они стали проверять, исполняется ли указ губернатора о том, что более 30 человек в одном помещении быть не должно. Сотрудники правоохранительных органов потребовали прекратить Съезд и задержали его главного организатора, экс-муниципального депутата Юлию Галямину и несколько ее товарищей.

На всех участников Земского съезда были составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения») – «ковидная статья», по ней им грозит штраф до 300 тысяч рублей.