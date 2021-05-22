Правозащитник: Пакистан начал депортировать преследуемых в Китае уйгуров

Проект Китайско-пакистанского экономического коридора (СРЕС) ухудшил положение религиозных меньшинств в КНР.

Ранее преследуемые в Китае мусульмане-уйгуры могли бежать от угрозы попасть в «лагеря перевоспитания» по подземной железной дороге в Пакистан (страна, основанная как мусульманская нация). Теперь уйгуров начали высылать из Пакистана под огромным экономическим давлением Китая, рассказывает журналистам портала VICE правозащитник и бывший школьный учитель Умер Мохаммед Хан.

Цена коридора СРЕС исчисляется 62 миллиардами долларов (состоит из множества займов от Китая). Коридор является частью проекта One Belt One Road стоимостью в 8 триллионов долларов. Этот проект объединит между собой Китай с остальной Азией, Ближним Востоком, Европой и Африкой.

Пакистан готов идти на любые условия Китая, чтобы оправдать экономические ожидания, считает Хан. Более того, уже начат сбор биометрических данных уйгуров, проживающих в стране.

Умер Мухаммед Хан активно пытается взаимодействовать с ООН с просьбами о помощи и в надежде, что находящихся в опасности уйгуров из Пакистана получится вывести в Афганистан или Турцию.