Журналисты рассказали о лагере "идеологической трансформации" в Китае

Журналисты заявили, что в их руки попали документы властей Китая, подтверждающие наличие в стране лагерей для мусульман — жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе страны. Часть материалов Международного консорциума журналистов-расследователей были опубликованы в газете The Guardian.

По заверению прессы, в этих лагерях «идеологической трансформации» содержится порядка миллиона человек. Большая часть из них — этнические уйгуры.

Власти утверждают, что в центрах идет добровольная работа по программе профессиональной переподготовки, в том числе обучению китайскому языку. Но, согласно сведениям журналистов, эти лагеря огорожены заборами, а жилые корпуса закрываются. Люди попадают в эти места без решения суда не менее чем на год, теряя право перемещаться за пределами центра. Сотрудники лагеря особое внимание уделяют предотвращению побегов жителей.

В Пекине работу этих центров объясняют борьбой с терроризмом, а свидетельства журналистов называют сфабрикованными.