Nike проверяет поставщиков в КНР после сообщений о принудительном труде уйгуров

Производитель спортивных товаров Nike начал проверять цепь поставок в Китае после сообщений о принудительном труде.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Накануне, 10 марта, сенатор-демократ Боб Мендес призвал Минторг США ограничить закупки продукции, произведенной с помощью принудительного труда уйгуров. Он обратил внимание на сообщения о том, что такие товары поставляют, в частности, американские компании Apple, Kraft Heinz, Coca-Cola и Gap.

По информации The Washington Post, один из поставщиков Nike в Китае Qingdao Taekwang Shoes Co., с которым фирма сотрудничает более 30 лет, использует на фабрике в Циндао на востоке страны принудительный труд жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Сообщается, что Nike начала проверку на предмет выявления возможных рисков, несмотря на то, что компания не получает продукцию напрямую из этого региона.

Уйгуы – тюркоязычный народ, исповедующий ислам. Они населяют северо-западные территории Китая, а также пограничные районы Киргизии и Казахстана. По данным Human Rights Watch, в последние годы в КНР уйгуров активно преследуют, помещая их в тюрьмы и воспитательные лагеря; почти за миллионом представителей этой этнической группы ведется видеослежка.