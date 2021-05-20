Света из Иваново отказалась голосовать за Юлию Волкову, идущую в Думу от Ивановской области

Светлана Курицына призналась Sobesednik.ru, что не будет голосовать ни за Волкову ни за любого другого кандидата от Ивановской области на праймериз «Единой России».

– Я вообще не голосую. Можно сказать, что по принципиальным соображениям. Голосовала только один раз, когда исполнилось 18 лет. И то, только для того, чтобы поставить галочку – мол, я это сделала, – сказала нам Света из Иваново.

Предвыборный ролик Волковой, который уже разлетелся на мемы, не произвел на Светлану большого впечатления.

Юлия Волкова

– Мне просто в интернете попалось видео, в котором сперва идут ее слова про любовь к Америке, сказанные в каком-то шоу, а потом этот предвыборный ролик. Честно, даже не знаю, что по этому поводу сказать. Если хочет, пусть баллотируется. Это право есть у каждого.

– Сложно сказать, популярна Волкова в Иваново или нет. Не помню, чтобы группа «Тату» к нам когда-то приезжала. Хотя я за ней никогда особо не следила.

При этом Светлана согласилась, что среди главных проблемы региона – упадок текстильной промышленности и плохие дороги:

– А вы просто съездите к нам и посмотрите на эти дороги. Это же хана!

Праймериз «Единой России», где будут отобраны кандидаты в Госдуму из числа сторонников партии, начнется 24 мая. Одним из самых знаменитых участников уже стала бывшая солистка «Тату» Юлия Волкова. Ее предвыборный ролик «о горестях тружениц Ивановской области» разлетелся на мемы.

Светлана Курицына обрела популярность в интернете в 2011 году, после митинга сторонников «Единой России» в Москве. Особую славу Свете из Иваново принесла ее же фраза о том, что «мы стали более лучше жить». Ролик, где она с восхищением рассказывает о достижениях партии во всех сферах жизни, набрал в Ютуб более 4 миллионов просмотров.