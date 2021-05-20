Света из Иваново отказалась голосовать за Юлию Волкову, идущую в Думу от Ивановской области

стоп-кадр из фильма "Девятаев"

Каждый год вызывали КГБ: почему засекречено дело летчика Девятаева?
Фото в статье: Global Look Press, соцсети

Меньшов, Михеев, Стариков идут в Госдуму: Радзиховский разнес команду Прилепина
Фото: Global Look Press

Японцы хотят сорвать Олимпиаду: состоятся ли Игры в 2021 году?
Вадим Шипачёв // Фото: Global Look Press

"Позора не избежать": фанаты не верят в сборную России на ЧМ по хоккею
В центре внимания
Фото: Global Look Press
"Ждите дефицита и роста цен": Потапенко – о продаже "Дикси" и "Биллы"
"Мама плакала, представляя меня в наручниках": первое интервью Платошкина на свободе
Сердюков или Чемезов? Кто виноват в крахе отечественного самолетостроения

Новости дня

21 мая, пятница

[00:11]Попова: Чаще всего россияне заражаются коронавирусом дома и в транспорте

20 мая, четверг

[23:59]В России впервые обнаружена новая бактерия, вызывающая симптомы коклюша
[23:19]РПЦ: Использование абортированного материала при создании вакцины – не греховно
[22:29]В первые часы пятницы может быть установлено перемирие между ХАМАС и Израилем
[21:39]Еще три российских актера попали в черный список Минкульта Украины
[20:17]В Турции выявлено более 10 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки
[19:39]Химиотерапевт-онколог рекомендовал онкопациентам прививаться от COVID-19
[18:15]"Дождь" потребовал от СК завести дело из-за сообщения их журналистке с обещанием "пришить"
[17:38]Отравителя 30 опьяненных москвичей приговорили к 16 годам и взиманию 1,85 млн
[16:48]Линдеманн отказался комментировать посадку российкого активиста за репост его клипа
[16:10]В Москве задержаны замглавы и экс-глава департамента фармпромышленности Минпромторга
[15:55]Комитет Клишаса: Лишать сторонников Навального права идти в Госдуму конституционно
[15:27]Глава СПЧ поддержал идею ФСИН о замене заключенными трудовых мигрантов
[15:21]В мэрии пояснили слова Раковой о штрафах для не следящих за своим здоровьем
[14:56]Зеленский высказался о Путине, Порошенко, олигархах и аннексии Донбасса
[14:39]В Москве задержали студентов, обсуждавших в автобусе нападение на школу
[14:13]Власти хотят списывать дорожные штрафы прямо с банковских счетов водителей
[13:31]Минюст объявил "Медузу" иноагентом, поверив доносчику на слово
[12:55]В АП похвастались, что на российском форуме выступят Маск и Возняк
[12:31]В мэрии Москвы хотят ввести налог на невнимательное отношение к своему здоровью
[12:11]В Индии два штата объявили эпидемию опасного грибка "черной плесени"
[12:09]Самолет ВВС Польши подал сигнал о захвате
[12:01]"Медузу" признали "иноагентом" после доноса члена "Антимайдана" и "Офицеров России"
[11:57]У школы в Петербурге задержали подростка в амуниции и с кобурой для пистолета
[11:27]Депутат напомнил об аргументах против смертной казни и о страшной альтернативе
[11:17]СК ищет "мошенничество" ФБК* во рту у Любови Соболь
[10:42]Омбудсмен предложила отменить судимости по преступлениям средней тяжести
[10:32]Законопроект о едином измерителе интернет-аудитории внесли в Госдуму
[10:15]"Медуза"*: В Москве падают темпы вакцинации. Для 60% привитых нужно от двух лет
[10:05]Директор ФСИН: Навальный "нормально питается", его здоровье восстановилось
[09:31]Жириновский попросил Минюст и Собянина заняться здоровьем Сергея Фургала
[09:11]"Это будет не ГУЛАГ": ФСИН предложила заменить трудовых мигрантов заключенными
[08:58]Рейкьявик 2.0, прозаседавшиеся в МГД, "жадность" подтвердили. Главное к 20 мая
[08:30]Территории Юго-Восточной Азии находятся под угрозой исчезновения из-за потепления
[04:27]Психиатр, занятый реабилитацией коррупционеров, назвал две их отличительные черты
[02:18]Полицейского подозревают в покрывательстве секс-рабства в Петербурге
[00:00]YouTube-канал Евровидения перезалил эфир 2019 года, вырезав демонстрацию флага Палестины

19 мая, среда

[23:34]439 миллионов потратят на создание общей базы данных о здоровье россиян
[22:39]Рэпер Баста начнет зарабатывать на боксе
[21:46]МИД Британии назвал нарушением свободы слова давление на редакцию TUT.by в Беларуси

Фото: Global Look Press
Виртуально и реально: как поздравить ребенка с окончанием учебного года
Фото: depositphotos
Как отказаться от наследства с долгами
Фото: depositphotos
Шашлык без вреда для здоровья: полезным рецептом делится врач-диетолог
Фото: depositphotos
Цены вычитаются – здоровье прибавляется: как получить налоговый вычет на фитнес
Стоп-кадр: YouTube
Рецепт: бомбическая зубатка под маринадом
Фото в статье: пресс-служба СТС
Гратен из рыбы, рулетики из говядины и кальмар в кокосе: топ-3 ресторанных рецепта
Фото в статье: пресс-служба СТС
Бананы по-африкански, клубничное ризотто и йогуртовый торт: топ-3 фруктовых десертов
Фото в статье: depositphotos
Блины с копченым сыром, запеканка с кроликом и булгур: топ-4 необычных рецептов
Фото в статье: пресс-служба СТС
Дары моря на столе: Топ-3 блюд из морепродуктов от Александра Бельковича
Фото в статье: depositphotos
Грудка в глазури и кальмар с кускусом: два простых рецепта для незабываемого ужина
sobesednik logo

Света из Иваново отказалась голосовать за Юлию Волкову, идущую в Думу от Ивановской области

Политика
23:51, 20 мая 2021

Света из Иваново отказалась голосовать за Юлию Волкову, идущую в Думу от Ивановской области
Светлана Курицына // Фото в статье: Global Look Press
Светлана Курицына // Фото в статье: Global Look Press

Светлана Курицына призналась Sobesednik.ru, что не будет голосовать ни за Волкову ни за любого другого кандидата от Ивановской области на праймериз «Единой России».

– Я вообще не голосую. Можно сказать, что по принципиальным соображениям. Голосовала только один раз, когда исполнилось 18 лет. И то, только для того, чтобы поставить галочку – мол, я это сделала, – сказала нам Света из Иваново.

Предвыборный ролик Волковой, который уже разлетелся на мемы, не произвел на Светлану большого впечатления.

Юлия Волкова

– Мне просто в интернете попалось видео, в котором сперва идут ее слова про любовь к Америке, сказанные в каком-то шоу, а потом этот предвыборный ролик. Честно, даже не знаю, что по этому поводу сказать. Если хочет, пусть баллотируется. Это право есть у каждого.

– Сложно сказать, популярна Волкова в Иваново или нет. Не помню, чтобы группа «Тату» к нам когда-то приезжала. Хотя я за ней никогда особо не следила.

При этом Светлана согласилась, что среди главных проблемы региона – упадок текстильной промышленности и плохие дороги:

– А вы просто съездите к нам и посмотрите на эти дороги. Это же хана!

Праймериз «Единой России», где будут отобраны кандидаты в Госдуму из числа сторонников партии, начнется 24 мая. Одним из самых знаменитых участников уже стала бывшая солистка «Тату» Юлия Волкова. Ее предвыборный ролик «о горестях тружениц Ивановской области» разлетелся на мемы.

Светлана Курицына обрела популярность в интернете в 2011 году, после митинга сторонников «Единой России» в Москве.  Особую славу Свете из Иваново принесла ее же фраза о том, что «мы стали более лучше жить». Ролик, где она с восхищением рассказывает о достижениях партии во всех сферах жизни, набрал в Ютуб более 4 миллионов просмотров.

 

Теги: #"Единая Россия" #выборы в Госдуму #Госдума #Знаменитости #новости звезд

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Патриарх Кирилл // фото: Global Look Press; в статье: соцсети

Политика

Церкви отпустили грехи: как Москва помогает РПЦ легализовывать самострои
Светлана Курицына // Фото в статье: Global Look Press

Политика

Света из Иваново отказалась голосовать за Юлию Волкову, идущую в Думу от Ивановской области
Global Look Press

Политика

В первые часы пятницы может быть установлено перемирие между ХАМАС и Израилем
Политика
Церкви отпустили грехи: как Москва помогает РПЦ легализовывать самострои
"Доказал преданность Путину": украинцы в бешенстве от "выходки" Зеленского
"Мы рискуем зайти очень далеко": политолог оценил последствия освобождения Платошкина
Загнанный в угол: Орешкин рассказал о психологии Владимира Путина
Общество
"Роскосмос" на продажу: эксперт вмазал Рогозину за торговлю космической капсулой
Ввести поправки с обязательной вакцинацией! В Сети высмеяли новую идею Медведева
"Путин, разберись": блогеров-миллионников возьмут под контроль после трагедии в Казани
"Кошмарят население": генерал МВД раскритиковал новый закон о контроле за оружием
Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

В петиции говорится, что человека с гитарой «запугивают силовики, наши концерты превращают в полицейские рейды, чиновники на местах звонят в клубы и настоятельно рекомендуют с нами не связываться. Таким образом были сорваны целые туры у музыкантов, известных на всю страну, а с менее известными вообще делают что хотят»

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

В конце концов, при идеологии во всех школах, на всех предприятиях и в любых газетах мы уже жили – и благополучно ее игнорировали, а при тотальном регулировании любых международных научных контактов, не говоря о всех формах просветительства, никакой науки не останется вообще

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Не знаем, что такого спрятано в выборах в Госдуму, но, как только близится избирательная кампания, невесть откуда появляется множество странных и порой давно позабытых личностей, заявляющих о намерении заполучить мандат. О депутатах здорового человека уже мало кто мечтает, зато можно будет хотя бы посмеяться

Культура и ТВ
Витебский маньяк оказался следователем: о чем сериал "Душегубы"
"Онкология заставляет иначе задуматься о жизни": умерла Татьяна "Мальвина" Проценко
"У нее было столько мужчин, всех и не помнит": Янковский раскрыл грязное прошлое Прокловой
Милонов сел в лужу с темнокожей Золушкой и попытками напугать Минкульт Кадыровым
Шоу-бизнес
Анна Семенович начала слышать голос Вселенной после панических атак
"Пора галерею открывать": Тарзан завязал со стриптизом и начал писать картины
В школе Гном Гномыча ученикам угрожали расстрелом
"Садальский – неисправимый лгун": Селин рассказал о свадьбе Стаса с Максаковой

Здоровье
Людям с ожирением помогут избавиться от дефицита витамина D
Эволюция смогла защитить людей от чумы
Псориаз может быть предвестником диабета
В кабинете у зубного нет риска подцепить коронавирус
Туризм
"Кремль заставил Эрдогана": Названа дата открытия турецких курортов для россиян
"Обнуление наше все": туристы радуются отмене ПЦР-тестов для вернувшихся из Абхазии
Где в России не хуже, чем в Турции: 10 самых популярных мест
"Пирамидам хана! Русские идут": россияне с иронией встретили открытие границ с Египтом
Авто
"Гнать в шею таких министров!": автосписание штрафов с карт взбесило россиян
Депутат Лысаков предложил отбирать автомобили у пьяных водителей
"Свою "ласточку" на растерзание никто не даст": Асланян не верит в "народный каршеринг"
Верующих поставят на счетчик: сможет ли РПЦ отменить платную парковку у храмов
Недвижимость
Миллиардер Рыбаков назвал ипотеку глупостью. Он прав или не прав?
Жилье и жулье: кто виноват в росте цен на недвижимость и когда он остановится
Эксперт рассказал, что будет с ценами на жилье в 2021-м после отмены льготной ипотеки
"Квартиры должны подешеветь": в России могут ввести льготную ипотеку на вторичное жильё
Свежий номер
Иван Краско // фото в статье: Global Look Press, соцсети, архив редакции
Свадьба точно будет! Молодая невеста 90-летнего Краско дала первое интервью
Вячеслав Тихонов // Фото в статье: Global Look Press
Русский Бог Слава Тихонов. Дмитрий Быков – о советском кумире
Лаврентий Берия // Фото: Global Look Press
Опричник-отличник Лаврентий Берия: краткое жизнеописание советского Годунова
Фото: стоп-кадр YouTube
"Сил нет. Не знаю, дойду ли до магазина": состояние Светличной резко ухудшилось
Фото: Андрей Струнин, "Собеседник"
"Хочу 9 мая убить Горбачева. Он враг": озвучены детали неизвестного покушения на генсека
Евгений Гришковец//фото: стоп-кадр YouTube
Евгений Гришковец:
Навальному нужно было сесть в тюрьму
Global Look Press
"Маме сказали сдать меня в дом инвалидов":
последнее интервью артиста-карлика Федорова
Дмитрий Потапенко // стоп-кадр: YouTube
Потапенко:
Такого роста цен, как в России, нет нигде в мире!
Владимир Долинский // фото: Global Look Press
Владимир Долинский:
Как мы радовались Путину, надеялись и на него. Но...
Сергей Пускепалис // фото: Global Look Press
Сергей Пускепалис:
Россиянам нужно научиться принимать соседей
Global Look Press
Ксения Собчак разнесла Дану Борисову за странное отношение к проблемам дочери
Global Look Press
"Поняли, что сами не справимся!" Дочка Даны Борисовой попала в больницу
Фото: скриншот с видеоплатформы Premier; в статье: Instagram
Принц сдулся: Волочкова рассталась с новым возлюбленным
Фото: Global Look Press; в статье: Instagram
"Я беременная? Или анорексичка?" Собчак прокомментировала последние новости о себе
Фото: Instagram
Суд выписал детей и бывшую жену продюсера Иосифа Пригожина из квартиры
Фото: соцсети
Тувинцы опьянели без вина: жители Кызыла обошли сухой закон на майские
Бенито Муссолини // фото: Global Look Press
100 лет в обед: Муссолини выигрывает выборы, а в СССР расцветают нэпманы
Леонид Казинец // Фото: Global Look Press
"Баркли" попал под суд
Фото в статье: depositphotos
3 рецепта от шефа: пирог с грибами и шпинатом, кордон-блю и биточки с фаршем
Светлана Радионова // Фото: Global Look Press
Королева надзорных скандалов
^