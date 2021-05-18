Сергей Удальцов: Навальный подыграл Кремлю

Прошло уже ровно пять месяцев с того момента, как известный российский оппозиционер Алексей Навальный в буквальном смысле ошарашил не только своих сторонников, но и противников заявлением о том, что он не просто готов вернуться в Россию, но уже купил билеты и прилетает в Москву 17 января. Еще тогда, до вылета из Германии, многие задавались вопросом о том, по какой причине Навальный решил пойти на столь отчаянный и в чем-то даже безумный шаг, очевидно понимая, что в России его не ожидает ничего, кроме жесткого противодействия властей и давления, которое может обернуться чем угодно.

Уже после этого, когда началась целая чехарда из динамично меняющихся событий: задержание, арест, суды, январские протесты, приговор, этапирование в колонию и многое другое – многим было не до размышлений о причинах или мотивации такого поступка политика. Однако сейчас, когда миновало столько времени, а Навальный фактически находится в статусе проигравшего, вопрос возникает снова. Стоило ли рисковать свободой, если формально даже возможность формировать повестку, которую Алексей Анатольевич сохранял даже находясь в СИЗО, постепенно ускользает из его рук, а анонсированные ближайшими соратниками протесты не просто не возымели эффекта на власть, но еще и не оказались столь массовыми, как того хотела внесистемная оппозиция.

Наконец, даже тот путь международного и дипломатического давления, который анонсировал глава региональных штабов Навального Леонид Волков, кажется, не совсем работает. Еще немного, и все вокруг заговорят о том, что Навальный вернулся зря. Быть может, однажды станет известно о каком-то глубоком замысле оппозиционера, но пока экспертам, наблюдателям, обозревателям и просто сочувствующим остается лишь разводить руками.

К примеру, как выразился недавно известный российский политик Сергей Удальцов, он и сам до сих пор испытывает удивление от того, какое решение было принято оппозиционером, хорошо понимавшим, что почва для его ареста в России была подготовлена еще до вылета того самого рейса Берлин-Москва авиакомпании с символическим названием «Победа». Более того, политик убежден, что своим поспешным возвращением в Россию Навальный в буквальном смысле подыграл Кремлю, позволив властям запустить репрессивную машину на полную мощность, что и вылилось в столь плачевный итог для оппозиции.

«Я был очень удивлен, еще этой зимой, зачем Алексей Навальный, раз уж он уже оказался в этой ситуации – попал в Германию, и видел, как реагируют российские власти, – все равно решил занять принципиальную позицию, дескать «все равно я вернусь в Россию – я патриот своей родины». Да, эта позиция правильная. Но зачем ему было возвращаться так рано? Мне этот момент до сих пор не понятен.

Потому что его возвращение в январе как раз и позволило нашей авторитарной власти, которая уже почти диктаторская, подготовиться и прибегнуть ко всем этим репрессиям. А теперь сторонникам Навального приходится: кому-то уезжать, кому-то сидеть в штрафах и административных арестах, а есть и те, кто попал под уголовку. Все-таки, как мне кажется, это был своего рода фальстарт», – отметил Удальцов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».