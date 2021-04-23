"КимЧенЫнизация России": Волков обрушился с критикой на риторику Путина

Глава региональных штабов Навального Леонид Волков, похоже, может немного перевести дух на новостях о переводе Алексея Навального в гражданскую больницу и прекращении его голодовки. Впрочем, как и остальные соратники оппозиционера. Все-таки первые подвижки в том, чтобы условия его содержания в покровской колонии стали лучше, а сам он получил доступ к гражданским медикам, появились еще день тому назад. Этот факт отметили даже некоторые видные политологи.

Высвободившееся время оппозиционер решил потратить на оценку недавнего выступления российского президента Владимира Путина с посланием Федеральному собранию. И оценка эта, что вполне ожидаемо, оказалась весьма критической. По мнению Леонида Волкова, глава российского государства приступил к трансформации внешней политики России, основанной на запугивании остального мира. Для происходящего со страной оппозиционер даже придумал новый термин – «КимЧенЫнизация». По его словам, если подобные тенденции сохранятся, что Кремль вполне может начать шантажировать остальной мир еще жестче, чем прежде.

«КимЧенЫнизация внешней политики России – именно так можно описать одним словом все, что делает Путин.

Чем живет КНДР уже десятки лет, при трех поколениях правителей? Чем она зарабатывает? Что экспортирует? Ее единственный экспортный товар – страх. Будем создавать ядерную бомбу, чтобы боялся весь мир, а после обменяем отказ от этой бомбы на частичное снятие санкций и иностранные кредиты. Будем запускать баллистические ракеты, чтобы они падали как можно ближе к Японии, а после обменяем эти испытания на гуманитарную помощь и плошку риса. Все это выглядит позорно и примитивно, но, стоит признать, это работает. Кимы находятся у власти уже семь десятков лет.

И Владимир Путин уверенно ступил на тот же скользкий путь. Разумеется, основным экспертным товаром страны пока еще остаются газ и нефть. Но Путин учится торговать страхом.

Байден обозвал «убийцей», весь мир отказался разговаривать, поэтому мы пригоним 100 тысяч военных к границе Украины, чтобы позвонил Байден, чтобы нас вернули за стол переговоров. Угрожают новыми санкциями за теракты по всему миру? А мы будем угрожать еще большим насилием и запугивать этим Европу – быть может, они подумают, что если Путину нечего терять, то он действительно может перейти все границы, и не станут вводить новые санкции. И так далее.

В общем, КимЧенЫнизация идет полным ходом, мы сейчас в шаге от риторики «платите мне, чтобы я не бомбил Воронеж». Уже скоро», – пишет Волков в своем Telegram-канале.