Во Внуково назвали случайностью уход самолета Навального на запасной аэропорт

Разворот на запасной аэродром самолета с Алексеем Навальным, которого ждали во Внуково многочисленные сторонники, был случайностью, рассказал РБК совладелец и председатель совета директоров Внуково Виталий Ванцев.

«Это была случайность. Никому в здравом уме и твердой памяти не придет в голову это делать (менять аэропорт прибытия) просто так», — заявил он.

Как уточняет совладелец Внуково, в ту неделю из-за снегопада закрывались Шереметьево и Домодедово, а аэропорт Внуково принимал борты в качестве запасного аэропорта. Однако в момент приземления самолета с Навальным воздушная гавань временно не могла принимать рейсы в связи с тем, что одна из щеток снегоуборочной техники съехала на грунт и застряла. Ее удалось вытащить в течение 15 минут, но самолет с Навальным успел уйти на запасной аэродром.

«Самолет уходит на запасной аэродром по решению командира корабля. Только он может принять решение покрутиться в воздухе в зависимости от наличия запасного топлива или уйти на запасной аэродром», — отметил Ванцев и добавил, что вместе с самолетом оппозиционера на запасной аэродром ушли еще три лайнера, но один из них вернулся во Внуково, потому что там уже расчистили полосу.

Напомним, 17 января самолет компании «Победа» вместе с политиком Алексеем Навальным и его женой Юлией на борту должен был прилететь из Берлина во Внуково, где его ждали многочисленные сторонники, но в последний момент командир экипажа решил уйти на запасной аэродром — Шереметьево.