Евгений Сатановский: ХАМАС выиграет по очкам

Израильско-палестинский конфликт вновь обострился: исламисткое движение ХАМАС, базирующееся в Секторе Газа, нанесло более 200 ракетных ударов по израильским городам, в ответ на что израильская армия поразила более 130 целей на территории анклава, а президент Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ужесточить ракетную бомбардировку. Причиной обострения послужили планы правительства Нетаньяху выселить палестинцев из их домов в Восточном Иерусалиме, а также невозможность для арабского населения Иерусалима принять участие в выборах в Палестинской Автономии. В общем-то на фоне многих действительно бедных арабских стран палестинцы живут неплохо, однако при этом Изралиь склонен отдавать явный приоритет в области ключевых благ и свобод евреям. Что со стороны еврейского государства кажется понятным. В свете всего этого любопытный комментарий Sobesednik.ru дал политолог Евгений Сатановский.

– Никакого обострения конфликта не произошло. Обычная, стандартная ситуация, вызванная клубком противоречий между ХАМАС, палестинской национальной администрацией, а также использованием израильским правительством идиотских американских технологий, которые не позволяют решать вопросы, а позволяют застрять в них по самые уши. И всего остального, что бесконечно, из года в год происходит: ХАМАС надо было поднять ставки, и он их поднял, начались обстрелы, спровоцированы волнения. Кончится всё это тем, что ХАМАС в очередной раз выиграет по очкам, потребует денег, деньги даст либо Катар, либо кто-то ещё из спонсоров, и израильтяне снова будут с ними торговаться.

– Что вы имели в виду, когда говорили об «идиотских американских технологиях»?

– В советском, а теперь и российском руководстве широко распространены и разрекламированы темы демократии, выборов, мирового сообщества, международного права и прочее. Их же используют израильтяне. Это позволяет начать конфликт, увязнуть в нём, но ещё никому на планете не позволило ни один конфликт решить.

В тот момент, когда израильтяне чётко поставят перед собой систему национальных приоритетов и будут их добиваться – если, конечно, успеют до того, как государство у них, как это бывает, в очередной раз не ликвидируется – любые конфликты перестанут возникать. Нас это не касается.

– Россия не должна принимать никакого участия в урегулировании этого конфликта?

– А мы такие же, как они – не умнее. Это видно по Донбассу, по Украине, Грузии и по всему остальному, начиная со времен Горбачёва. Размеры страны, в данном случае, и наличие у неё того или другого военного, ядерного, промышленного, сырьевого и человеческого потенциала никакого значения не имеет.

– Если я правильно вас понимаю, с вашей точки зрения, Израилю следовало бы решить этот вопрос жёстко, силой, раз и навсегда?

– У меня одна и та же точка зрения последние 30 с лишним лет. Она такая, какая есть, относительно нас самих и относительно израильтян. При этом я никакой страной не руковожу и в руководство не стремлюсь – ни наше, ни государства Израиль. Поэтому те, кто благодаря политическим, демократическим процессам руководит – у нас Россией, у них Израилем – будут решать свои проблемы так, как они умеют их решать, со всеми теми результатами, которых они и добиваются.

– На ваш взгляд, справедливо говорить об апартеиде арабского населения на палестинских территориях?

– Если тот, кто это говорит – идиот или провокатор, то да. Какой, к черту, апартеид? Вы вообще представляете, что такое апартеид?

– Ну, говоря корректней...

– Корректно дать по зубам тому, кто об этом говорит. Для меня, как еврея – корректно. Скажет «апартеид» – по зубам. Апартеид арабского населения? Вы бывали в Израиле?

– Пока не посчастливилось, хотел бы побывать.

– А в Газе бывали?

– Соответственно, нет.

– А я там был, у меня там много знакомых. Какой идиот вам эту фразу внедрил в сознание?

– Этот тезис встречается в наших СМИ.

– СМИ бывают нацистские. Это мог написать только подонок, провокатор, человек, который явно заслуживает тут же получения прикладом по зубам.

– Можно ли говорить о том, что израильский контроль на палестинских территориях препятствует их экономическому развитию и повергает арабов в нищету и бесправие?

– А чему он препятствует? Нет, и этого говорить нельзя. Чтобы это понимать, надо знать, что такое экономика арабских стран. Надо знать, что такое экономика Палестины. Это очередной идеологический штамп и абсолютное враньё. Это не от незнания и даже не по тупости, это откровенная провокация.

– То есть никакого притеснения, нищеты, бесправия на палестинских территориях нет?

– Господи, прости. Простите, пожалуйста, вы какое средство массовой информации представляете?

– «Собеседник».

– Очень уж у вас вопрос удивительный. Какой-нибудь Максим Шевченко в этих формулировках работает. Он в это верит, он давно исламист. Вы представляете исламистское СМИ?

– Ну что вы.

– Тогда не повторяйте формулировок мусульман, и вас не будут считать исламистами. Это формулировка, применяемая исламистами или же западными неонацистами. Надо представлять себе цифры того, как живут люди. Жена Анвара Садата (египетский политический и военный деятель – Sobesednik.ru), приехавшая в Сектор Газа, в лагеря беженцев, и сравнившая, как живут в Газе в лагерях беженцев палестинцы, уехала в бешенстве. Потому что в каком-нибудь каирском Фустате, где на два миллиона человек нет ни одной водонаборной колонки, люди действительно живут в нищете.

А с точки зрения нормального человека палестинские населённые пункты живут совершенно замечательно. И с жиру бесятся. Другое дело, что те, кто распределяет гуманитарную помощь, сидят в виллах, которые выстроены в три ряда вдоль Средиземного моря. А те, кто её получают – в обычных девятиэтажках, получше, чем в некоторых московских кварталах. Может, у них Собянин заранее реновацию провёл, не знаю.

Я-то в Газе бывал, мне доводилось покупать там с утра свежий багет в булочной. Там замечательные рынки золота, замечательные гипермаркеты. А Западный Берег по сравнению с Газа живёт еще лучше. Так что всё это макисимально некорректный агитпроп, который, помимо двух указанных выше категорий, ещё очень любят европейские леваки.

– К чему приведёт конфликт? Затухнет и вспыхнет вновь?

– Ни к чему. ХАМАС опять получит денег. Поскольку государство Израиль не заинтересовано в том, чтобы уничтожить ХАМАС, как это делали с братьями-мусульманами лидеры Сирии и Египта. ХАМАС будет существовать, пока вопрос его существования не окажется в руках какого-нибудь местного, арабского начальства. После этого его уничтожат.

– Есть вероятность, что какие-то страны мусульманского мира подключатся к конфликту и окажут палестинцам поддержку?

– Единственная страна мусульманского мира, которой управляет партия братьев-мусульман, относящаяся к лону «Партии справедливости и развития» – это Турция. Эрдоган будет много кричать и махать руками. Но сейчас ему необходимо налаживать отношения с Израилем, как и Египтом и Саудовской Аравией.

У Эрдогана большая ставка – раздел шельфа Средиземного моря. Он судорожно пытается наладить контакты с региональными соседями, с которыми он поссорился почти напрочь. Турция пытается сделать шаги навстречу Израилю, поэтому резких движений делать не будет.

Стоит напомнить, что из-за последнего обострения отношений с Израилем – из-за ХАМАС, из-за «Флотилии свободы» – Турция вынужденно в восемь раз увеличила торговлю через Израиль, других маршрутов для отправки товаров на Аравийский полуостров у неё не оказалось. Сегодня это не актуально, потому что саудовская торговля с Турцией из-за позиции Эрдогана по делу Хашукджи сократилась на 90% процентов.

Каждый раз, когда Эрдоган пытается что-то кому-то учудить, он обычно дорого за это расплачивается. Посмотрим, как у него сложится с нами после его «кунштюков» на постсоветском пространстве...

Кстати. О «политике колониального апартеида» Израиля в отношении палестинских территорий говорил бывший спецпредставитель ООН в Палестине (с 2008 по 2014 год), экономист и юрист Ричард Фальк. Фигура интересная и противоречивая: еврей, обвинявший Израиль в жестоком притеснении палестинцев и сравнивавший это с действиями нацистов (уничтожавших евреев). Да уж, демократия – вещь действительно неудобная: при любом правовом дисбалансе общества в условном «кривом зеркале» нацизма может отразиться кто угодно…

Васильев Николай