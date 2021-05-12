Агрессивно настроенная молодежь в Израиле начала громить арабские магазины

В израильском городе Бат-Ям недалеко от Тель-Авива десятки молодых людей начали громить арабские магазины, выбивать стекла и кричать расистские лозунги, пишет «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.

В полиции Израиля подтвердили, что в городе зафиксированы нарушения общественного порядка. Правоохранители делают все возможное, чтобы урегулировать ситуацию.

Обостряется национальная рознь и в городе Лод, где наоборот наибольшая часть населения — арабы. Протестующие разгромили здание еврейской школы и местный рынок.

Израильская армия сообщает, что им удалось нанести удар по 16-этажному зданию в центре сектора Газа, где, по их данным, размещены структуры ХАМАС, передает ТАСС.