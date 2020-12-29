"Путин так устроен": Сатановский предупредил о неожиданностях при выборе "преемника"

Недавнее высказывание лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского о возможных преемниках президента России Владимира Путина вызвало в экспертной среде неоднозначную реакцию. Кто-то предпочел не обращать внимание на столь неожиданную риторику Владимира Вольфовича и счел ее несерьезной, тем более, что свой спич парламентарий подытожил заявлением о том, что следующим президентом страны станет он сам.

Другие же, напротив, решили, что устами одного из самых ярких политиков говорят «кремлевские кукловоды», которые таким образом якобы пытаются вывести дискуссию вокруг «транзита» в более широкую общественную плоскость. Сторонники этой теории даже убеждены, что «список Жириновского» – не что иное, как очередное косвенное подтверждение того, что Владимир Путин действительно собрался покинуть президентский пост в ближайшее время.

Есть и третья категория экспертов, которые поспешили напомнить заинтригованной общественности о том, что российский лидер – человек особенных правил, который давно доказал, что любит держать всех, в том числе и ближайшее окружение, в неведении до самого последнего момента, озвучивая подчас весьма неожиданные решения. В эту группу, судя по всему, попал и известный российский ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский, который также взялся прокомментировать резонансное выступление главного либерал-демократа страны.

По словам Сатановского, прогнозы Жириновского по поводу возможных преемников выглядят бессмысленными, впрочем, как и любые другие суждения на эту тему. Кроме того, эксперт добавил, что среди фамилий, названных Владимиром Вольфовичем, нет ни одного реального претендента на президентскую должность в будущем. Напомнил Сатановский и о том, что за последние два десятка лет никому и никогда не удавалось предсказать кадровые перестановки в российской власти.