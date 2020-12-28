Кандидата рассматривают с двух сторон: политолог о вероятных преемниках Владимира Путина

Недавние высказывания лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, который назвал свой список наиболее вероятных преемников российского президента Владимира Путина, обозначив в нем ряд громких имен, вызвал довольно бурную реакцию в экспертной среде. К примеру, ряд политологов уже назвали суждения Владимира Вольфовича преждевременными. Были и те, кто увидел в риторике либерал-демократа желание Кремля вывести дискуссию о «транзите власти» в общественную плоскость и намек на подтверждение слухов о скором уходе главы российского государства в отставку.

Между тем, как считает политолог Константин Калачев, к реальному положению дел так называемый «список Жириновского» не имеет никакого отношения. Он также напомнил о том, что еще недавно лидер ЛДПР и вовсе предлагал едва ли не назначить президента царем и дать ему возможность править вечно.

«Это личное видение Жириновского, которое с реальностью не совпадает на 100%. Впрочем, отрицать шансы премьера Мишустина или кого-то другого из этого списка я бы, разумеется, не стал. Что же касается Владимира Вольфовича, то он не так давно предлагал называть Владимира Путина царем, а теперь делит шкуру неубитого медведя. Кого-то из этого перечня политик попросту подставляет, включая его имя в список вероятных преемников, а кого-то, напротив, вообще не стал включать в него. А ведь туда еще можно было добавить главу Минфина Кудрина, или кого-то из губернаторов», – отметил политолог.

Впрочем, убежден эксперт, делать прогнозы даже в этом случае нет никакого смысла из-за особенностей мышления российского президента Владимира Путина, который, как выразился Калачев в разговоре с НСН, очень «любит удивлять» неожиданными ходами и решениями.

«Путин любит удивлять, тем более, уходить в отставку он пока еще, кажется, не собирается. Ну а если все же соберется, то кроме ожидаемых персон могут появиться и совершенно новые. Лично президенту ближе всего может казаться экс-премьер Медведев, тем более что он уже прошел проверку. Вот только боюсь, что у него будет определенная проблема с избираемостью. Как бы там ни было, но какой-то рейтинг у Дмитрия Анатольевича есть. Кандидата в данном случае рассматривают с двух сторон: по уровню народной поддержки, а также по удобству и преданности уходящему главе государства. Разумеется, есть и другие имена, которые вполне лояльны Путину. В целом же, если «правильно» организовать процесс выборов, то выбрать в президенты можно кого угодно», – подытожил Калачев.