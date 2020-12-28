Народу селёдку, Путину – стерлядь: повар Кремля раскрыл новогоднее меню президента

Что ест и пьет Владимир Путин, когда бьют куранты и мы смотрим его обращение, узнал Sobesednik.ru.

Новый Год, как известно, праздник семейный, домашний. И всех интересует, как будет встречать Новый год Владимир Путин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал эту тему в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» довольно скупо: «Где он будет встречать Новый год, я не знаю. Но с большой долей уверенности вам могу сказать, что он будет встречать с родными и близкими, как он это делает ежегодно».

Понятно, что близким президента России не придется несколько часов проводить за приготовлением блюд или ждать доставку из суши-бара. Кремлевские повара постараются на славу. Перед новогодними праздниками они готовят блюда на заказ даже для «простых» кремлевских чиновников, чтобы те не отвлекались в последние дни старого года на рутину и могли поставить на новогодний стол готовые блюда.

По словам повара Анатолия Галкина, который 30 лет проработал в Кремле, Путин следит за собой и употребляет много овощей, фруктов и зелени. Продукты глубокой переработки, к которым можно отнести всю праздничную мясную нарезку, включая любимые россиянами сервелаты, он не приветствует.

Из первых блюд президент неравнодушен к ухе, и можно предположить, что она может попасть на его новогодний стол. Почему бы и нет? Богатые во времена Домостроя с удовольствием ели в праздники горячие блюда.

К рыбе — жирных и нежирных сортов — президент неравнодушен. Ведь считается, что рыба является секретом долголетия. Кремлевские повара отлично умеют готовить стерлядь, запеченную с овощами, а еще блюда из красной рыбы – лосося, форели, семги, рыбные расстегаи. Мясо президент предпочитает постное даже в праздник, поэтому фаршированный яблоками гусь и молочный поросенок не его вариант. Из мяса Владимир Владимирович отдает приоритет диетической нежирной телятине.

Алкоголь Путин, как известно, не любит, но если пьет, то вино или пиво, которое он оценил во время службы в Германии. К сладкому президент равнодушен. Единственное исключение из правил — российское мороженое, которое Путин не только ест, но и дарит.