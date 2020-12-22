Чай для Путина: раскрыты состав и польза отвара из трав, который пьет президент

На большой пресс-конференции Владимир Путин признался, что в кружке у него – «завар сибирских трав». От чего он помогает?

По окончании почти пятичасового общения российского лидера с журналистами и народом корреспонденты, находившиеся в резиденции Ново-Огарево, спросили Путина, что у него в стакане, из которого ВВП отпивал во время мероприятия. «В кружке – чай, это даже не чай, а завар из сибирских трав, сбор из Сибири», – пояснил президент.

Sobesednik.ru поинтересовался у известного травника Дмитрия Юровского, за какие свойства российский лидер выбирает именно сибирский чай, какие травы в него входят и что этот напиток может вылечить.

– В Сибири очень короткое лето и очень длинная зима, – объясняет травник Дмитрий Юровский. – Лекарственные растения запасают высокие дозы витаминов, минералов и других биологических активных веществ, делают это по максимуму, чтобы пережить длительную снежную зиму.

Например, содержание витамина С в сибирском иван-чае будет чуть ли не в три-четыре раза выше, чем в иван-чае, выращенном в южных областях нашей страны, – одобряет выбор президента эксперт.

По словам травника, сибирские чаи — отличное средство для укрепления и поддержания иммунитета в суровых условиях, при негативных факторах окружающей среды. Поэтому не удивительно, что в пандемию, в условиях коронавирусной угрозы Владимир Путин решил обратиться именно к сибирским чаям. Это отличное оздоравливающее средство, кладезь витаминов.

– Чаще всего в такие чаи входят растения, которые имеют направленность в плане бронхолегочных заболеваний. Это часто травы, содержащие высокие дозы эфирного масла — душица, ментоловая мята, шалфей степной, шалфей луговой… – перечисляет травник Юровский.

По его словам, эти травы имеют бактериостатическое действие — подавляют вредные микроорганизмы.

А еще они благотворно влияют на органы желудочно-кишечного тракта: имеют легкий желчегонный эффект, возбуждают аппетит, стимулируют поджелудочную железу, снимают тяжесть при переедании.

Эти травы практически не имеют противопоказаний, что должно быть важно для президента в силу его возраста. Принимать их в виде фиточая, а не настоя (чай заваривается всего 20-30 минут, но не настаивается) может практически каждый.