Песков отшутился на вопрос о "Петрове и Боширове"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков решил не отходить от легенды о том, что так называемые «Александр Петров» (Александр Мишкин) и «Руслан Боширов» (Анатолий Чепига) продают спортивное питание. Весь свой ответ на вопрос журналистов об их работе на Кремль он превратил в фарс.

«Нет, честно говоря, я такой информацией не располагаю. Но в целом в Кремле работать невозможно. Кремль – это историческое здание, наследие ЮНЕСКО. В нём располагается резиденция президента РФ и подразделение администрации президента», — отшутился представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Песков добавил, что ничего не знает о работе «Петрова и Боширова» на администрацию президента: «Не думаю, в администрации нет подразделения, которое занимается спортивным питанием».

Напомним, что после того как правоохранительные органы Великобритании в 2018 году обвинили путешествовавших с паспортами на имя «Петрова и Боширова» россиян в отравлении Скрипалей и использовании на их территории химического оружия, журналисты смогли выяснить их настоящие имена и подтвердили версию английских властей об их работе на ГРУ. Также этих двоих подозревают во взрыве склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. В частности, достоверно известно, что незадолго до этого они запрашивали доступ к складу, предоставив паспорта Молдовы и Таджикистана со своими фотографиями.

Однако в 2018 году так называемые «Петров и Боширов» пришли на интервью к сотруднице государственного издания RT Маргарите Симоньян и рассказали историю о том, что они занимаются продажей спортивного питания. Ни до, ни после этого интервью не было обнародовано ни одного подтверждения этой информации. После этого инцидента о судьбе г-д Мишкина и Чепиги ничего также известно не было, однако недавно расследователь Bellingcat Христо Грозев сказал, что в ближайшие месяцы выпустит расследование об их дальнейшей судьбе и работе на Кремль в российских регионах уже в качестве чиновников, а не шпионов.