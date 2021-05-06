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05 мая, среда

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03 мая, понедельник

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Власть "иноагентов", приключения "Петрова и Боширова", решения G7. Главное к 6 мая

Политика
10:32, 06 мая 2021

Власть "иноагентов", приключения "Петрова и Боширова", решения G7. Главное к 6 мая
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин (объявлен российскими властями человеком-СМИ выполняющим функции «иностранного агента») решил использовать свой новый статус «иноагента» как оружие против властей: он перечислил деньги губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, мэру Пскова Ивану Цецерскому и представляющему область депутату Госдумы Александру Козловскому, передает «Медуза» (издание признано российскими властями СМИ-выполняющим функции «иностранного агента»). Он сделал это ещё в январе и отчитался об этом Минюсту. По новому закону теперь все перечисленные политики должны указывать во всей своей агитации (а ЦИК — на информационных стендах на УИКах), что они являются лицами аффилированными с «иностранным агентом». При этом губернатор и мэр вернули ему деньги, когда он об этом сообщил публично. 

«Я хочу посмотреть — это эксперимент. Они говорят о том, что они соблюдают законы — вот посмотрим, как они будут соблюдать закон. (...) Наша задача в этом смысле — показать, дать возможность обсудить, что этот закон дурацкий. Что им может любой воспользоваться вот так, как воспользовался я», — пояснил Камалягин «Дождю».

Уже как минимум 40 адвокатов подали в Мосгорсуд жалобы на меру пресечения назначенную адвокату «Команды 29» Ивану Павлову. Об этом в правозащитном объединении сообщили «Интерфаксу».

Бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (объявлен российскими властями «иностранным агентом») Любовь Соболь намерена жаловаться в Конституционный суд на закон, запрещающий участвовать в выборах в Госдуму людям, связанным с экстремистскими организациями (это может коснутся ФБК и штабов Навального (объявлены российскими властями экстремистской организацией)), если он будет принят. «Я юрист и читала многократно Конституцию, в отличие, видимо, от действующих депутатов-единоросов. И я знаю, что есть статья 97 Конституции, которая говорит, кто может быть депутатом Госдумы (...) Сами избиратели должны решать, кто будет депутатов следующего созыва Госдумы. Не единороссы и не администрация президента», — полагает Соболь (цитата по «Дождю»).

Расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что так называемые «Петров и Боширов» (Мишкин и Чепига) сейчас представляют Кремль в российских регионах как рядовые сотрудники, а не шпионы. Ранее в эфире «Навальный Live» он анонсировал расследование о том, как они и все люди из их группы в ГРУ живут сейчас. По его словам, все они спокойно живут в России и работают на госслужбе.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало заявил, что Александр Лукашенко ворует из бюджета средства, связанные с предоставлением мобильных частот. По его данным, фирма beCloud на половину контролируется государством, а на половину — кипрским оффшором SABSICCA HOLDINGS. На своем YouTube-канале он оценил потери бюджета в $500 млн.

К приезду вице-премьера Марата Хуснуллина в Крым с насосов стерли название фирмы Siemens, на это обратило внимание издание Scanner Project, которое ранее писало, что эти насосы были поставлены в Крым в обход международных санкций против России. Эти насосы якобы нужны для частичного решения проблем с водоснабжением Крыма. Они были проданы российской компании, которая затем поставила их в Крым. В начале мая о нарушении написало издание Dutsche Welle.

Еврокомиссия намерена наложить ограничения на субсидирование фирм странами не из ЕС. Там считают, что это дает им неконкурентное преимущество, так как субсидии от стран ЕС проходят тщательный контроль, а прочие почти никак не контролируются. «Открытость единого рынка — наш самый большой актив. Но открытость требует справедливости», — поясняет Маргрет Вестагер, комиссар ЕС по вопросам конкуренции. Мера в первую очередь призвана защитить рынок от действий Китая, уже начавшего скупать европейские компании, потерявшие в стоимости из-за кризиса.

По данным Financial Times, ряд крупнейших европейских банков намерены после пандемии сократить число авиаперелетов своих сотрудников — это, с учетом внедренных технологий видеосвязи, сэкономит им деньги и время, а также уменьшит нагрузку на окружающую среду. В свою очередь, авиаперевозчики могут сильно потерять на таком решении.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью «Би-би-си» сказал, что если Россия вновь предпримет «безответственные или агрессивные» шаги, как с хакерскими атаками, вмешательством в выборы или как с Навальным, США будут вынуждены ответить, однако в целом Белый дом надеется на «более стабильные и предсказуемые отношения».

При этом в коммюнике встречи глав МИД стран «Большой семерки» говорится, что, несмотря на общее стремление к предсказуемым отношениям с РФ, они договорились «продолжать наращивать [их] коллективные возможности и возможности [их] партнеров по сдерживанию действий российских властей, которые угрожают основанному на правилах международному порядку, в том числе в сфере безопасности в киберпространстве и дезинформации».

Кроме того, страны G7 призывают Беларусь провести новые «свободные и справедливые» выборы президента, за которым смогут наблюдать междунардные эксперты, пишет издание «Вести». Александра Лукашенко они не признают.

Также в G7 полагают, что законы рынка не должны распространяться на производство и распространение вакцины от коронавируса. Они не уверены, что для них можно применять патенты — на этом в частности настаивает администрация Джо Байдена, президента США, передает Euronews. Об этом ранее также говорил президент Франции Эммануэль Макрон.

Тема: Лукашенко

Теги: #Банки #Белоруссия #"Иноагенты" #Вакцина от коронавируса #США #Уголовное преследование Навального #Команда 29 #Любовь Соболь

Рубрика: Политика

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