"Зюганов идет на любые унижения": Павловский "раздавил" лидера КПРФ

Политолог Глеб Павловский раскрыл роль КПРФ на ближайших выборах в Госдуму.

По словам эксперта, после фактического запрета ФБК* и уничтожения всех структур, связанных с Алексеем Навальным, власть очень опасается КПРФ, которая может перехватить повестку оппозиционера.

– После фактического запрета движения Навального следующая проблема – коммунисты. В Кремле боятся, что электорат Навального уйдет налево, – заявил Глеб Павловский.

– Дело не в Зюганове, – подчеркнул политолог. – КПРФ является часть системной оппозиции, Зюганов идет на любые унижения, и не понятно, что он спасает. Дело в избирателях, разделяющих повестку Навального.

Глеб Павловский полагает, что сторонники Навального вполне могут проголосовать на ближайших выборах в Госдуму за КПРФ.

– Электорат Навального разный, к востоку он более левый, – пояснил политолог. – Москва – это особый случай.

– В других городах истинный «навальнист» с левой социальной повесткой. Он точно уйдет к коммунистам – к бабке не надо ходить, – заключил политолог в интервью телеканалу «Дождь».

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан Минюстом РФ «иностранным агентом».