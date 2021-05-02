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В "доме друзей Путина" выставили на продажу пентхаус за 1,5 млрд рублей. Фото

Политика
12:27, 02 мая 2021

В "доме друзей Путина" выставили на продажу пентхаус за 1,5 млрд рублей. Фото
Фото в статье: cian.ru
Фото в статье: cian.ru

В шикарной квартире 5 спален и санузлов, SPA, а окна выходят на Кремль. Прямо как в детском стихе: «А из нашего окна площадь Красная видна».

В так называемом «доме друзей Путина», расположенном в Шведском тупике Москвы, выставили на продажу апартаменты за 1,5 млрд рублей. Соответствующее объявление о продаже пентхауса и фото объекта Sobesednik.ru обнаружил на одном из сайтов по аренде и продаже недвижимости.

Площадь многоуровневой квартиры составляет 1 тыс. кв метров. Там есть 5 спален, столько же санузлов, SPA, кухня, гостиная с камином и видом на Кремль, гардеробные и видовые террасы.

Из окон открывается вид на Кремль
Одна из видовых террас

По словам собственников, шикарные апартаменты обладают преимуществом в виде панорамного вида на Москву.

В отделке интерьера апартаментов использованы изумрудный оникс, мрамор, дерево.        

«В доме всего 15 квартир, территория охраняема, огорожена, видеонаблюдение по периметру. К дому прилегает зеленый сквер. Машиноместо в подземном паркинге. Исключительный вид на город», – сказано в описании выставленной на продажу квартиры.

В объявлении говорится, что цена в 1 562 028 300 рублей не является окончательной, так как может быть снижена.

Соседями потенциального владельца люксовой квартиры могут стать генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, бывший советник президента России Леонид Рейман, сын бывшего вице-премьера Ильи Клебанова Константин, жена руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина Ирина Тинтякова, супруга дирижера Владимира Спивакова Сати. Об этом говорится в выписках ЕГРН, которые имеются в распоряжении «Собеседника».

Ранее Sobesednik.ru, рассказывая о «доме друзей Путина», отмечал, что здание с собственным сквером было построено лет десять назад прямо за доронинским МХАТом (на Тверском бульваре) специально по заказу Управления делами президента.

«Просто так туда не попадешь, – рассказывала изданию бывший сотрудник Издательского дома «Собеседник» Ира Смелова. – Там такая витиеватая дверь со звонком. Звонишь, охранник спрашивает, к кому вы идете, уточняет у хозяев, ждут ли вас, и только тогда впускает, забрав ваш паспорт. Подъезд весь в светло-зеленом мраморе, на лестницах – дорогие (это видно) ковры, но подниматься можно только на лифте, ключ от которого у охранника. Чтобы нажать кнопку этажа, нужен отдельный ключ».

Теги: #Путин #Кудрин #Эрнст #Знаменитости

Рубрика: Политика

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