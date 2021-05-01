Михаил Делягин: Кудрин пойдет в президенты, а Навальный станет сакральной жертвой

Глава Счетной Палаты РФ Алексей Кудрин в 2020 году начал довольно активно формировать повестку и делать довольно серьезные заявления.

На этом фоне политологи даже соорудили вполне жизнеспособную версию о том, что Кудрин, как один из ключевых представителей либеральных элит России, имеет не только серьезные политические амбиции на будущее, но еще и фактически в своей текущей роли имеет определенное влияние на те или иные процессы в стране.

Более того, имя главы СП в свое время значилось в списках претендентов на роль «преемника» президента Владимира Путина, хотя бы в рамках «вечной» дискуссии о «транзите».

Впрочем, с начала 2021 года о Кудрине говорили мало, да и сам он о себе практически не упоминал. Казалось, прежние версии, возносящие фигуру Алексея Леонидовича на политический олимп, вот-вот рассыплются. А потом случилась публикация авторитетного американского журнала National Interest, в которой американские аналитики заявили, что Россия для выравнивания отношений с Западом нуждается в новой перестройке, возглавить которую должен именно Кудрин.

И о главе СП РФ снова заговорили в самых разных тонах, в том числе напоминая о его роли в либеральном лагере и высокой вероятности рождения политического проекта, в котором Алексей Кудрин мог бы занять ключевую позицию.

Алексей Кудрин на церемонии награждения премией «Ника» // Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

Возможно, именно этими событиями и продиктован интерес к председателю Счетной Палаты, который в последние дни проявляют даже простые обыватели. Так, подписчики канала известного российского экономиста и публициста Михаила Делягина решили задать эксперту вопрос о том, почему в последнее время замолчал Кудрин и каковы его политические перспективы на ближайшее будущее.

Как отметил экономист, никуда глава контрольного ведомства не пропадал. Более того, сегодня, по мнению Делягина, Кудрин является своего рода лидером либерального клана в стране, представители которого в будущем выдвинут его на должность президента России.

Упомянул специалист и Алексея Навального, отметив, что ему не суждено возглавить либеральное движение перед следующими президентскими выборами, поскольку оппозиционеру якобы уготована роль сакральной жертвы.

«Меня спрашивают, куда пропал Алексей Кудрин, который раньше постоянно высказывался по тому или иному поводу? Он никуда не исчез, он продолжает высказываться, слышал буквально позавчера – Кудрин продолжает свой пиар, – рассказал Михаил Делягин.