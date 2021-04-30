"Не баран чихнул": В США озвучили "шокирующий" план перестройки в России

«Джо Байден нуждается в новой стратегии по России», – с таким заголовком два дня тому назад вышел «увесистый» материал авторитетного американского журнала National Interest.

Причем статья спровоцировала резонансную реакцию не столько в Соединенных Штатах, сколько в самой России.

Все дело в риторике авторов, которые огромную часть своего внимания посвятили не выбору новой стратегии для Белого дома с точки зрения выстраивания дальнейших взаимоотношений с Кремлем, а утверждению о том, что Россия на данном историческом этапе нуждается в новой перестройке.

Более того, американские аналитики отдельно подчеркивают, что возглавить ее должен нынешний глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, которого политологи самого разного толка давно относят к либеральному лагерю российских правящих элит, причем делают они это не без оснований.

Между тем, как отмечает известный российский политолог Марат Баширов, статья в National Interest успела переполошить даже администрацию российского президента. И материал, в котором так много внимания уделено Кудрину, перестройке и новому либерально-демократическому курсу развития России, убежден эксперт, заслуживает особенного внимания, поскольку эти тезисы исходят от ключевого и в чем-то даже институционального аналитического центра, чьи заявления следует воспринимать со всей серьезностью.

В то же время эксперт уверен, что озвученный американцами план перестройки России, как и выбор Кудрина в качестве ее лидера, «шокируют».

«Статья наделала немало шума в доселе тихих коридорах на Старой площади, – пишет Баширов в своем авторском Телеграм-канале. – Вопросов оказалось значительно больше, чем ответов.

Марат Баширов // Фото: соцсети

Прежде всего, сам журнал издает организация «Центр национальных интересов», которая еще до 2011 года носила название «Никсоновский центр». Организация была основана в 1994 году и является своего рода мозговым центром для разработки ключевых предложений по внешней политике Соединенных Штатов. Проще говоря, не баран чихнул, а самый настоящий think-tank (фабрика мысли, мозговой центр – Прим. Sobesednik.ru).

Кроме всего прочего, журналом нередко публикуются материалы, касающиеся наиболее острых тем в отношениях между Соединенными Штатами и Россией.

К примеру, в 2019 году The National Interest опубликовал материал, в котором профессор Колледжа ВМС в Ньюпорте Лайл Голстайн аргументировал, почему американскому истеблишменту стоит пересмотреть своих взгляды на вопрос вхождения Крымского полуострова в состав России.

Наконец, в нашумевшей статье журнала на одну панель поставлены Волошин, Навальный и Чубайс, которых авторы одновременно отвергают в роли потенциальных лидеров нового прозападного курса Москвы.

При этом в фокус поставлен Алексей Кудрин, и это шокирует, поскольку даже в российских кругах его рассматривали и продолжают рассматривать на должность главы правительства и у него уже сейчас есть доступ к ряду секретных информационных баз, поскольку он занимает должность председателя Счетной палаты, а ранее был главой Министерства финансов.

Появление этой статьи в преддверии парламентских выборов в России задает новые линии напряжения между Кудриным, Администрацией президента, правительством и основной партией «Единой Россией». Хотя бы потому, что сам он пока в этой кампании не задействован. Впрочем, кто сказал, что Кудрин в ближайшем будущем не выйдет на авансцену с собственным политически проектом? Ведь именно новый состав Государственной Думы, который изберут уже в сентябре, будет утверждать состав правительства и вести работу в переходном 2024 году».