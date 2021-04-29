Силовики перехватят власть в России? Гудков раскрыл главные риски для Путина

Тот жесткий сценарий, по которому российские власти убрали Алексея Навального из политического поля, а теперь еще и планируют убрать аффилированные с ним структуры, все чаще наводит экспертов на мысли о том, что Россия фактически движется по белорусскому сценарию.

Разумеется, между ситуацией внутри страны и ситуацией в соседней республике есть целый набор отличий. К примеру, январский протест, которому прочили развитие до масштабов белорусских акций, довольно быстро захлебнулся, причем при менее жестком прессинге со стороны силовиков. Да и условный лидер протеста в России явно находится в несколько иных условиях. Однако во всем остальном, уверены многие политологи, российский сценарий противостояния власти с внесистемной оппозицией действительно стремится к тому, чтобы стать фактической копией белорусского.

Похожего мнения придерживается и российский политик Дмитрий Гудков, отмечающий, что Владимир Путин формально повторяет за Лукашенко и использует точно такие же технологии, как и его белорусский коллега. В то же время, предупреждает он, использование силовиков для подавления протестной активности, как правило, оборачивается для властей новыми проблемами из-за стремительного роста роли последних в политической системе страны.

«Владимир Путин сегодня пользуется все теми же технологиями, которые применяются в Белоруссии. Впрочем, тюрьмы у нас, наверное, немного получше, чем там.

Но во всем остальном отличий нет: на митинги выходить нельзя, в блогах писать ничего нельзя, журналистов задерживают. Мы стремительно и быстро идем путем Белоруссии. Он совсем не лучше, просто Лукашенко немного раньше потерял популярность.

Когда такие лидеры теряют популярность, соответственно, они прибегают к работе силовиков. Силовиков сначала используют против оппозиции, а после они становятся самостоятельной политической силой и уже начинают сами вмешиваться не только в экономику, но и во все остальные процессы», – заявил Гудков в эфире радиостанции «Эхо Москвы».