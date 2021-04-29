Адвокаты потребовали обнародовать "секретные" данные по делу ФБК* и дать им копии

В документах под грифом «секретно», которые содержатся в деле о признании Фонда борьбы с коррупцией* и уже ликвидированных штабов Навального экстремистскими организациями нет ничего, что могло бы составлять государственную тайну и требует секретности, уверены адвокаты «Команды 29», представляющие интересы структур Навального.

«Мы не видим никаких оснований для того, чтобы эти документы были сокрыты от глаз общественности под грифом "секретно", поскольку нет никаких правовых оснований считать эти документы составляющими государственную тайну», — заявил адвокат Иван Павлов во время пресс-подхода (трансляцию вел телеканал «Дождь»).

Г-н Павлов также обратил внимание, что эти документы по большей части даже не имеют авторства — что в них содержится, он сказать не имеет права, но по сути это просто анонимные записки. Он также настаивает, чтобы материалы дела с пометкой «для служебного пользования» были открыты для общественности, а не по сути засекречены, как сейчас.

Более того, защита настаивает на том, чтобы им были предоставлены копии секретных материалов дела хотя бы для работы, потому что таких сведений 2,5 тома или порядка 500 листов. Сейчас же защитникам (это могут быть только адвокаты, просто юрист не может заниматься засекреченными делами) приходится запоминать все эти материалы в здании суда — им нельзя выносить их из помещения, фотографировать или делать какие-то пометки на носителях информации. Даже в суде они лишены возможности использовать эти документы. Иван Павлов отмечает, что в других делах с гостайной им предоставляют копии.

Команда Навального ранее обещала в ближайшее время выложить в открытый доступ все материалы по делу, которые не составляют государственной тайны. Из них в частности уже стало известно о новом уголовном деле, возбужденном на Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова.

*ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом».