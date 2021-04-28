Болгария связала ГРУ со взрывами в стране с 2011 по 2020 годы и чешским скандалом

Согласно данным правоохранительных органов Болгарии, группа из шести россиян, как минимум трое из которых работают на ГРУ, стоит за взрывами ряда объектов в стране. Как передает The Insider, который в своем совместном с Bellincat расследовании уже писал об этом ранее, застопорившееся ранее расследование удалось дополнить благодаря прорыву в деле о взорванном складе в Чехии, где подозревают ту же самую группу российских спецслужбистов.

Некоторые взрывы были связаны с легальным торговцем оружием Емельяном Гебревым (его, по данным журналистов, сотрудники ГРУ травили нервно-паралитическим веществом), а уничтоженные боеприпасы предназначались для Украины и Грузии. Первая диверсия случилась в 2011 году на складе компании EMCO, которая должна была поставить оружие в Грузию. Ещё два взрыва прогремели в марте и апреле 2015 года на складской базе в Иганово — он принадлежал госкомпании «ВМЗ Сопот».

Четвертый случай отличается от остальных — это поджог 31 мая 2015 года в судебно-медицинском институте в Софии, где изучали собранные на предыдущих местах взрывов доказательства.

Самый последний взрыв случился в марте 2020 года, когда уничтожены были детонаторы, принадлежащие очередной госкомании «Арсенал».

Сообщается, что во всех случаях взрывные устройства приводились в дейтсвие дистанционно при помощи взрывателя.

«Есть определенное сходство в четырех взрывах на заводах по производству боеприпасов, уничтожена продукция, которая должна была вывозиться в Грузию и Украину. На основании данных расследования можно сделать обоснованное предположение о взаимосвязи между взрывами в Болгарии, попытке отравления трех болгарских граждан и взрывами в других странах», — заявили в пресс-службе главного прокурора Болгарии (цитата по ТАСС).