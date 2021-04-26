Ситуация в Чехии: Что стоит за словами президента Милоша Земана

Целую неделю хранил молчание президент Чешской Республики Милош Земан. Выступая теперь, так скажем, над схваткой. Его вчерашнее обращение и последовавшее интервью не остудило, а скорее даже усилило внутриполитическое волнение.

Касательно взрывов в Врбетице глава государства был не категоричен. Он заявил, что полицией рассматриваются две версии: первая – неосторожное обращение с оружием на складах – и вторая – вмешательство иностранной разведки. Полиции Земан абсолютно доверяет, выводы расследования станут для него неопровержимым доказательством. Наряду с этим он поддержал и действия правительства Чехии, предпринятые на прошлой неделе.

Вместе с тем президент заявил, что Российская Федерация должна будет ответить, если выводы следствия установят связь ее спецслужб с трагедией 2014 года. При этом в качестве «наказания» упомянуто неучастие Росатома в достройке атомной электростанции в Дуковонах. Окончательный состав тендера утвердит новое правительство после парламентских выборов.

В последовавшем после обращения к нации интервью Prim TV президент Милош Земан одобрил высылку 18 российских дипломатов, которых спецслужбы идентифицировали как российских агентов. Также он поддержали меры по сокращению российского посольства в Праге.

И подытожил: давайте без истерики и домыслов ждать результаты расследования. Впрочем, все эти аккуратные слова могут быть вызваны и накаленной внутриполитической обстановкой.

Парламентские выборы запланированы на октябрь. Становится очевидным, что рейтинги властной коалиции уменьшаются. Дипломатический скандал, а также непопулярные (и, по сути, малорезультативные) меры во время короновируса привели к тому, что теперь выборы могут состояться досрочно. Согласно Конституции Чешской республики, президент распускает Палату депутатов, если последняя предлагает ему это резолюцией, одобренной большинством (в три пятых голосов) депутатов.

Такая ситуация может сложиться на следующей неделе. Парламентская коалиция «Вместе», члены которой могут претендовать на достойные результаты на выборах, призвала премьер-министра Андрея Бабиша самому просить Палату депутатов о доверии. В противном случае она попытается выразить недоверие правительству.

Если правительству придется уйти в отставку, премьер Андрей Бабиш все равно, как подчеркнул Милош Земан, доработает до выборов, возглавляя правительство, пусть даже в статусе «исполняющего обязанности». Среди победителей данной политической ситуации может выйти Пиратская партия, чей представитель Зденек Гржиб – действующий мэр Праги…

Так чего же было больше в выступлении Президента Чехии Милоша Земана? Попытки сгладить острый дипломатический скандал между Чехией и Россией? Или желания остудить оппозицию, которая более резка в суждениях на внешнеполитические темы перед грядущими внутриполитическими противостояниями? Ведь итогом их может стать как роспуск нижней палаты местного парламента, так и отставка правительства…