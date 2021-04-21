Самое интересное: журналист связал скандал с российскими дипломатами в Чехии с вакциной "Спутник V"

Скандальная история с высылкой двух десятков российских дипломатов из Чехии вот уже несколько дней не сходит с первых полос российской и европейской прессы. В Москве на инцидент уже успели отреагировать «зеркально», признав персонами нон-грата точно такое же число сотрудников посольства Чехии в России. Между тем подробности этой истории продолжают активно обсуждаться в СМИ и экспертных кругах.

К примеру, чешские правоохранители объявили в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова – тех самых «туристов», ездивших в британский Солсбери смотреть на знаменитый шпиль и обвиняемых журналистами в причастности к отравлению Скрипалей. Теперь власти Чехии приписывают этим двум россиянам еще и причастность к взрывам на складе боеприпасов в Врбетице.

Между тем, как считает российский журналист Тимур Олевский, в этом скандале есть и еще один интересный момент. По его словам, информация о причастности российских дипломатов, а также Петрова и Боширова, которым приписывают работу на ГРУ ГШ ВС России, вскрылась как раз в тот момент, когда официальная Прага надумала закупить российскую вакцину от коронавируса.