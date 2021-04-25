Патриарх Кирилл рассказал, как ему предложили взять Белый дом в 90-х

Патриарх московский и всея Руси Кирилл рассказал, что в 1990-х годах к нему обратились политические силы, предложившие поучаствовать в штурме Белого дома. Об этом он поведал после литургии в храме Христа Спасителя в Москве.

Делегация из депутатов пришла к нему с «предложением возглавить борьбу с ненавистным режимом или с попытками ненавистного лидера», пересказывает слова патриарха «Интерфакс».

По задумке политиков, духовенство должно было войти в Белый дом, взять власть и передать ее депутатам. Тогда Владимир Гундяев (мирское имя патриарха) вошел бы в историю как спаситель России. В обмен на это якобы РПЦ получит резкий рост религиозности среди народа.

Гундяев заявил, что в случае, если церковь получит власть, то она станет частью политической борьбы. «Значит церковь, борясь за власть или получая власть, непременно порождает оппозицию, в том числе и ту, в которой могут быть православные люди, Церковь становится фактором разделения народа», — поделился мудростью патриарх.

Напомним, что перформанс группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя «Богородица, Путина прогони» приурочен к президентской кампании Владимира Путина в 2012 году, когда одним из агитаторов в ней выступил патриарх Кирилл.