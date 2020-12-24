Патриарх жалуется — в храмы не ходят, свечи берут "левые". Религиовед: дело в деньгах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Гундяев) сообщил, что в Москве из-за пандемии коронавируса количество прихожан, посещающих церкви по выходным и праздникам, снизилось на треть, а где-то даже вдвое. Другая проблема — церковный бюджет страдает из-за того, что люди покупают свечки на стороне.

В связи с уменьшением приходов Кирилл заявил, что ограничительные меры по нераспространению коронавируса оказывают на это большое влияние, однако «более серьезной опасностью является мысль о факультативности богослужений», передает его слова «Интерфакс». Он недоволен, что эпидемия вызвала «тенденцию расчеловечивания ближнего», которого «в первую очередь [воспринимают] как заведомую угрозу, как потенциального распространителя инфекции, а не как брата и сестру». Патриарх сетует, что изменение форм коммуникаций с переходом в цифру негативно скажется на общении между людьми.

Как пишет РИА Новости, другой важной проблемой глава РПЦ называет потери бюджета церкви из-за того, что люди предпочитают ставить свечки производства, не связанного с РПЦ.

«Я призываю вас, братья, отказаться от приобретения "левых" свечей"», — заявил патриарх.

Он добавил, что нужно покупать только свечи производства фирмы «Софрино», которая покрывает значительную долю в бюджете РПЦ. Кирилл заявил, что покупать свечи «Софрино» — «ваш долг», но если «Софрино» не далет нужных свечей, то только в таких случаях их можно заменить.

«Дело в том, что Кирилл ввел новое "налоговое правило": они приказал приходам платить не процент от дохода или оборота, а фиксированную сумму, которую рассчитывают в патриархии. В условиях экономического кризиса такой налог становится для многих просто неподъемным», — объясняет The Insider религиовед, главный редактор альманаха христианской культуры «Дары» Сергей Чапнин причины беспокойства г-на Гундяева.

Он также рассказывает, что патриарх большой любитель статистических данных, и он держит «огромный бюрократический аппарат», ответственный за их сбор и обработку. А вот храмы, уверен эксперт, вовсе не стараются изобразить в отчетах хорошие цифры, потому что «рассчитывают на разумное снижение того налога, который они платят патриарху», но пойдет ли на это глава РПЦ, пока не ясно.