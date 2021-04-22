Удар по сторонникам "Русского мира": о чем не сказал Путин в послании

Российский президент Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию с ежегодным посланием, полностью исключил из своей речи такие темы, как присоединение Донбасса или интеграция с Белоруссией, чего от него ожидали многие сторонники «Русского мира». На этот аспект в выступлении главы государства обратил внимание российский публицист и политолог Борис Кагарлицкий, отмечая, что отсутствие предпосылок для начала войны, как минимум с инициативы Москвы, можно считать хорошим знаком.

При этом эксперт отмечает, что в остальном выступление Владимира Владимировича получилось каким-то неполным и фактически насыщенным одними лишь обещаниями, о которых российские власти имеют привычку быстро забывать.

«Послание российского президента предсказуемо угодило в информационную тень протестов. Причем активно обсуждается не столько количество и «качество» людей, вышедших на демонстрации, а то, почему в Москве митинг практически не разгоняли, в то время как в Петербурге был устроен настоящий погром.

Как бы там ни было, но о послании тоже нужно сказать. И здесь важно не то, что сказал Путин, по большому счету он ничего, что было бы достойно события таких масштабов, не сказал. Важно то, о чем он не говорил. К примеру, президент не сказал ничего определенного на тему Донбасса, хотя многие этого ожидали.

Казалось бы, это хорошо, ведь война отменяется. По крайней мере, война по российской инициативе. Но, с другой стороны, если кто-то из сторонников «Русского мира» еще хранит иллюзии относительно Владимира Путина, то по ним был нанесен еще один удар. И, к слову, ни о какой интеграции с Белоруссией тоже ни слова. Максимум сказано о том, что Лукашенко получит от России еще денег на содержание своих силовиков. И все это в обмен на обещания, цена которым не выше, чем обещаниям самого Путина.

Можно даже сказать, что трусость в очередной раз восторжествовала над стратегией. И может это к лучшему, поскольку, если в Кремле и могут сотворить какую-то стратегию, то она заведомо будет безумной.

Как показывает опыт, любые решения нашей власти за последние два десятка лет были лишь тактическими, отсюда и такое количество невыполненных обещаний, о которых забывали сразу же. Но сейчас уже похоже, что сил нет и на тактику. Главное пересидеть кризис, вообще ничего не делая. Но так, увы, тоже не получится», – пишет Кагарлицкий в своем авторском Telegram канале.