Аббас Галлямов: в России созрел полноценный заговор силовиков

В минувшую среду стало известно о том, что в редакцию студенческого журнала «DOXA», а также домой к четверым сотрудникам издания пришли силовики с обысками. Позднее Telegram-канал журнала сообщил, что его сотрудники были доставлены в СК РФ, где им предъявили обвинение в вовлечении несовершеннолетних в участие в несанкционированных уличных акциях. В тот же день суд запретил обвиняемым журналистам выходить из дома и пользоваться любыми средствами связи. Правозащитники отмечают, что избранная судом мера фактически означает домашний арест, а коллеги задержанных считают, что обвинения в их адрес могут быть связаны с видеозаписью, опубликованной журналом ранее, которая была удалена по требованию Роскомнадзора.

Впрочем, в экспертной среде активнее всего обсуждаются причины, по которым на издание было решено надавить уже после того, как январские протесты миновали. Не исключено, считают некоторые из них, что власти работают на опережение, зная о подготовке соратниками оппозиционера Алексея Навального масштабной акции в его поддержку*.

А вот политолог Аббас Галлямов считает обыски в редакции «DOXA» не только непродуманным шагом, но еще и попыткой подстегнуть протест и радикализировать молодежь. По его мнению, силовики могут таким образом пытаться доказать Кремлю свою значимость и показывают, что только они способны справиться с нарастающим протестным потенциалом. В то же время, убежден эксперт, подобные действия фактически наводят на мысли о том, что в России созрел полноценный заговор силовиков.

«Наблюдая за обысками в главном студенческом СМИ «DOXA», начинаешь подозревать, что силовики уже осознанно содействуют усилению протеста. Общеизвестно, что студенты являются самой оппозиционно настроенной частью любого общества, а потому радикализировать их настроения проще всего. В то же время очевидно, что на текущем этапе развития революционного движения обычными обысками людей уже не запугать, этим их можно только разозлить. Это под занавес – когда народ разочаруется и выдохнется – силовым прессингом можно чего-то добиться. А на старте от него для власти только вред. Люди, которые профессионально занимаются оппозицией, должны об этом знать.

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Так зачем силовикам разжигать протест? А это потому, что в условиях, когда внутренний враг не проявляет активности, то услуги силовиков правителю уже не особо нужны. В данной ситуации политическое руководство страны заметно доминирует над силовым блоком. Логика правительства в такие моменты не носит оборонительного характера, оно думает об экономике и долгосрочных стратегиях. И в этом контексте силовики чувствуют себя неуютно. Ведь им могут и финансирование сократить, и штат урезать. А может даже придумают какую-то реформу, как при Козаке или Медведеве. Но если народ начинает протестовать, то тут уже не до реформ, а правитель мигом поймет, без кого ему точно не обойтись.

То, что политика выплеснулась на улицы – это очевидный провал Кремля. Это ему не удалось удержать политику в рамках действующих институтов. И если Кремль не справляется, то значит власть нужно передавать триариям – последней линии обороны трона.

Диалог, в котором силовики планируют как спровоцировать новый протест, представляется вполне реалистичным», – пишет Галлямов в своем авторском Telegram-канале.

*Редакция Sobesednik.ru не призывает к участию в несанкционированных акциях протеста.