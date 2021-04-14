Внебрачный сын Жириновского Олег Эйдельштейн: кто такой, чем известен

Утром 14 апреля в столичном аэропорту было жарко – там на выходе из самолета в рукопашной сошлись два сына известных политических деятелей. И хотя один из отцов – фигура общероссийского масштаба, а второй – республиканского, да и то уже с приставкой «экс», лицо сына первого оказалось повреждено больше. Да так, что даже пришлось обращаться в полицию.

Да, мы о той самой драке внебрачного сына лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна с сыном бывшего главы Северной Осетии Вячеслава Битарова Зелимханом. Эйдельштейн в итоге получил ушибы и подозрение на сотрясение мозга.

Конфликт произошел после того, как они вместе прилетели в Москву из Владикавказа.

По словам очевидцев, драку спровоцировал сын главы ЛДПР, который якобы заявил Зелимхану Битарову: «Ваше время закончилось, **** вас будем».

На что Битаров вспылил и бросился на него.

«Что ты хотел спросить, иди сюда. Иди сюда, мразь», – произносит на видео с места события Битаров.

Пострадавший «снял» побои и написал заявление об избиении.

В полиции он пояснил, что разногласия возникли из-за предвыборной борьбы, а самого нападавшего он не знает. Эйдельштейн заявил, что знаком лишь с бывшим главой республики Вячеславом Битаровым. Он также рассказал, что при встрече Зелимхан Битаров ударил его и пригрозил зарезать или отрубить голову.

Зелимхан Битаров

Так кто же такой Олег Эйдельштейн? И какое отношение он имеет к Северной Осетии?

В 2017 году Владимир Жириновский явил миру своего внебрачного сына – Олега Эйдельштейна, который к тому моменту, как нетрудно догадаться, уже был членом партии ЛДПР и баллотировался в депутаты парламента Северной Осетии.

Жириновский тогда заявил во время поездки в республику: «Надо поддержать список ЛДПР, во главе которого находится Олег Владимирович Эйдельштейн. Вы, наверное, знаете, что он имеет ко мне отношение – мой сын». Но ЛДПР все равно проиграла выборы.

Вообще, вся история появления Олега Владимировича началась еще в советское время на Кубе, где Жириновский познакомился с Жанной Газдаровой. В декабре 1986 года у Владимира Вольфовича родился сын. Почему же Олег не Жириновский и не Газдаров? Все дело в том, что ребенок рос с бабушкой в североосетинском селе Чикола, затем перебрался в столицу, и долгое время был Газдаровым, но потом все же взял фамилию деда – Вольфа Эйдельштейна.

В Москве Эйдельштейн получил неплохое образование – окончил Московский государственный открытый университет, а затем и Дипломатическую академию МИД России. Это говорит о том, что все это время он был под крылом отца. В сентябре 2011 года СМИ сообщали, что Олег женился на осетинке Мадине Батыровой.

По данным «Коммерсанта», в 2013 году Олег Эйдельштейн входил в состав акционеров нижегородского ЗАО «Винагропром». Бизнесмен планировал разливать в Нижнем Новгороде водку «Жириновский», но эти планы так и не реализовались.

В 2017 году работал советником-экспертом в аппарате Администрации Смоленской области. Тогда же и состоялись выборы, рассекретившие его происхождение.

В 2019 году Baza сообщала, что Владимир Жириновский продал сыну два земельных участка общей площадью 2,5 гектара, 8 жилых домов, бассейн, два гаража и хозяйственную постройку общей площадью 3500 квадратов в деревне Дарьино Одинцовского района Подмосковья. Сумма сделки не называлась, но, по данным издания, могла составить около 400 млн рублей.