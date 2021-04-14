Сын Жириновского получил ушибы и подозрение на сотрясение мозга из-за драки

Сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн в результате конфликта с сыном бывшего главы Северной Осетии Вячеслава Битарова Зелимханом получил ушибы и подозрение на сотрясение мозга. Об этом сообщает Лента.ру.

Конфликт произошел после того, как они вместе прилетели в Москву из Владикавказа. По словам очевидцев, драку спровоцировал сын главы ЛДПР Олег Эдельштейн, который якобы заявил Зелимхану Битарову: «Ваше время закончилось, **** вас будем». На что Битаров вспылил и бросился на него.

«Что ты хотел спросить, иди сюда. Иди сюда, мразь», — произносит на видео с места события Битаров.

Пострадавший политик снял побои и написал заявление об избиении.

В полиции он пояснил, что разногласия возникли из-за предвыборной борьбы, а самого нападавшего он не знает. Эйдельштейн заявил, что знаком лишь с бывшим главой республики Вячеславом Битаровым.

Он также рассказал, что при встрече Зелимхан Битаров ударил его и пригрозил зарезать или отрубить голову.

Олег Эйдельштейн является внебрачным сыном Жириновского. Об этом лидер ЛДПР рассказал общественности в 2017 году. По его словам, он познакомился с Жанной Газдаровой на Кубе. Вскоре у них случился роман и родился сын Олег, который взял фамилию деда — Вольфа Эйдельштейна.

Ранее Владимир Жириновский заявил, что необходимо переименовать город Энгельс в Саратовской области, так как считает Фридриха Энгельса «самым страшным русофобом».