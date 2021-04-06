"Позорное решение": правозащитницу Литвинович все-таки исключили из ОНК Москвы

По решению Общественной палаты РФ, Марина Литвинович, активно занимавшаяся защитой прав заключенных, исключена из общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. Как рассказала Литвинович, об этом решении она сама узнала из СМИ.

«Ты была лучшая в этом составе. Очень жаль. Спасибо большое за все», – прокомментировала сообщение Литвинович об исключении из ОНК адвокат Мария Эйсмонт.

«Предсказуемо позорное решение, – констатировал правозащитник Лев Пономарев (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов, в настоящий момент Пономарев оспаривает это решение в суде. – Прим. Sobesednik.ru). – Отвратительное».

«Ожидаемо. Теперь впереди выборы», – написала политолог Екатерина Шульман.

Как заявила Марина Литвинович, уже с завтрашнего дня она начнет вести переговоры о своем выдвижении в Госдуму. Ранее она обещала непременно сделать это в случае исключения ее из ОНК. Марина Литвинович подробно рассказывала в интервью Sobesednik.ru о настоящих причинах своего исключения из ОНК и том, чем займется в Думе в случае своего избрания депутатом.