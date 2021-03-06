Общественная палата будет исключать самого активного члена ОНК без ее присутствия

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров заявил, что правозащитницу Марину Литвинович не будут приглашать на голосование по ее исключению из участников Общественной наблюдательной комиссии, которая занимается мониторингом соблюдения прав человека в местах принудительного содержания.

«Мы однозначно не пригласим Марину Литвинович. Вы представляете, 85 субъектов Российской Федерации, в ОНК входят много людей. Если мы каждого будем вызывать к себе, — ну, это просто не формат работы», — цитирует издание «Подъем» Вячеслава Бочарова.

Марина Литвинович — одна из немногих членов ОНК, которая активно участвует в судьбе политических арестантов. Инициатором ее исключения стал не называемый ею коллега из ОНК, по мнению которого, Литвинович разгласила данные следствия по делу Любови Соболь. Якобы она сообщила, что у Соболь забрали медицинскую маску.

Меж тем Литвинович опубликовала в Facebook правовой анализ решения ОНК. В нем она отмечает, что «ненадлежащим исполнением обязанностей члена ОНК» является либо грубое нарушение этики, либо непосещение мест принудительного задержания.

Согласно статистике УФСИН, МВД, ФСИН и Минздрава Марина Литвинович — самый активный участник комиссии. Также общественница приводит количество своих визитов в места принудительного содержания. За минувший год их было 151, а с начала 2021 года — 37.

При этом никак не доказано разглашение данных предварительного следствия.

«Лицо, производящее дознание, или следователь в необходимых случаях предупреждает члена общественной наблюдательной комиссии о недопустимости разглашения данных предварительного расследования, ставших ему известными при осуществлении своих полномочий, о чем у члена общественной наблюдательной комиссии берется подписка о предупреждении об уголовной ответственности», — приводит Литвинович выдержку из Федерального закона №76.

Есть вероятность, что правозащитнице не удастся донести свою позицию до ОП РФ, исходя из комментариев Бочарова.