Из ОНК из-за интервью о преследовании Любови Соболь исключают Марину Литвинович

Московская Общественная наблюдательная комиссия в ближайшее время может остаться без Марины Литвинович. Об этом сообщила сама правозащитница в своем Facebook.

В совете Общественной палаты за ее исключение проголосовали 22 человека. Против высказались семь членов ОП, воздержались трое.

Инициатором исключения стал один из членов ОНК, которого Литвинович не называет.

«Он считает, что я нарушила 76 ФЗ об ОНК , когда разгласила в интервью на "Дожде" данные следствия, которое велось в отношении Любови Соболь. В конце декабря 2020 года я посещала арестованную Соболь в ИВС на Петровке, где она мне рассказала о том, что ее допрашивали ночью, о том, что у неё была очная ставка и что у неё изъята обувь и защитная маска (по делу "проникновении" в жилище Кудрявцева, которого Навальный считает одним из своих отравителей)», — написала правозащитница в Facebook.

Политолог Екатерина Шульман под публикацией Литвинович оставила комментарий: «Знакомо ☺».