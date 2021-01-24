Член ОНК: Задержанные дети отрицают участие в митингах, дело "буквально шьют"

Член Общественной наблюдательской комиссии Марина Литвинович прошла по трем отделениям полиции в Москве и поговорила с несовершеннолетними, которых задержали на вчерашней акции протеста. Оказалось, что всех их целенаправленно допрашивали следователи Следственного комитета и все они (из тех, с кем она общалась) вообще отрицают своё участие в несогласованной акции.

«У меня складывается отчетливое впечатление, что власти хотят буквально сшить уголовное дело о привлечении несовершеннолетних к участию в несанкционированных акциях. Для этого им нужны дети, которые дадут показания», — пояснияет Литвинович телеканалу «Дождь».

Задержанные дети рассказали ей, что полиция схватила их, когда они просто шли по центру города, например, в «Макдональдс» (на Пушкинской в день протестов он работал) или на работу к матери на Охотный ряд (это подтвердила и сама родитель, когда пришла забрать девочку).

Дело о вовлечении несовершеннолетних в «совершение противоправных действий» возбудили ещё до начала акций 23 января. Различные ведомства и федеральные СМИ утверждают, что с призывами поучаствовать в митинге обращались сторонники Алексея Навального, однако Sobesdnik.ru не удалось обнаружить ни одного адресного призыва к несовершеннолетним от предствавителей структур Навального.

Ранее главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов предупреждал, что власти готовят провокацию против оппозиционеров, намереваясь повесить на них вину за аресты детей, используя для этого их родителей. Отметим, что во время московских протестов в 2019 году Муратов также заявлял о масштабном деле, которое готовят против оппозиции с помощью сбора данных с телефонов задержанных, однако этого в итоге не произошло.