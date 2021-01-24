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24 января, воскресенье

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[16:44]"Фонтанка" усомнилась в отсутствии претензий у женщины, которую пнул ногой силовик
[15:44]Песков просит "не позволять делать из себя идиота" и смотреть фильм Навального внимательно
[14:59]Песков о запрещенной акции: "Вышло мало людей, много людей голосуют за Путина"
[14:33]"Совет по обслуживанию интересов власти": Шевченко о позиции главы СПЧ по протестам
[13:47]Член ОНК: Задержанные дети отрицают участие в митингах, дело "буквально шьют"
[12:46]В Москве возбудили уголовное дело о поврежденной машине ФСБ на Цветном бульваре
[11:58]Полиция усомнилась в законности распространения памяток на случай задержания
[11:36]Женщина, избитая полицейским, или "чувствует себя великолепно", или в реанимации
[11:08]В МВД Навального и Фургала назвали "политическими заключенными"
[10:43]3408 задержанных, Госдеп США требует освободить Навального. Главное к 24 января

23 января, суббота

[21:40]В МВД изучают видео, где сотрудник ППС на акции резко пнул женщину в живот
[21:09]У СИЗО "Матросская тишина" разогнали сторонников Навального
[19:37]Юлию Навальную отпустили из отдела полиции без составления протокола
[18:47]На Цветном бульваре в Москве разбили предполагаемый автомобиль ФСБ
[18:12]Сценаристка оценила правдоподобность рассказа Захаровой о "звонке задержанного"
[17:12]Пугачева отписалась от Киркорова и подписалась на Навального в Instagram
[16:27]Активистке "ФемФракции" в Москве разбили голову
[16:00]Александр Гудков выпустил видео "Аквадискотека". В финале клипа дед пьет таблетки
[15:19]В Омске от задержанных на митинге требуют согласия на заочный суд
[14:52]Задержана Любовь Соболь
[14:18]В Екатеринбурге уличный художник Тимофей Радя задержан ОМОНом
[13:29]Начались задержания митингующих в Петербурге и Москве
[12:46]"Новая газета": Провокаторы для митингов прошли сборы в подмосковном пансионате
[12:07]В Москве на месте митинга в поддержку Навального начали перекладывать плитку
[11:43]В Челябинске из-за перегруза пропал доступ к уличному видеонаблюдению
[11:19]Во Владивостоке протестующие оказывают сопротивление, а в Улан-Удэ танцуют ехор
[10:42]Праздник в Новой Москве закончился убийством двух мужчин
[10:08]Дудь во Владивостоке, ОМОН в Хабаровске и обращение Лолиты. Дайджест протеста к утру
[07:00]В Поволжье сельчанку оштрафовали на 500 рублей за крики во время избиения мужем

22 января, пятница

[22:00]Адвокату Навального не разрешили передать политику в СИЗО распечатку новостей
[21:26]Соцсеть "ВКонтакте" заблокировала группы с призывами к участию в акции 23 января
[20:45]Психологи не нашли прямой связи между суицидами и "группами смерти"
[19:58]Сергей Лукьяненко написал постгендерную антиутопию об эпидемии COVID-70
[18:54]Генпрокуратура назвала статьи УК, по которым могут судить участников акции 23 января
[18:37]Несколько любопытных моментов: как власти Москвы готовятся к митингу
[18:08]Любовь Соболь отпустили из суда со штрафом в 250 тысяч рублей
[18:05]"Помните, пожалуйста": Николай Сванидзе обратился к силовикам
[17:54]Тренер ЦСКА пошутил о "дворце Путина" из расследования Навального
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Член ОНК: Задержанные дети отрицают участие в митингах, дело "буквально шьют"

Политика
13:47, 24 января 2021

Член ОНК: Задержанные дети отрицают участие в митингах, дело "буквально шьют"

Член Общественной наблюдательской комиссии Марина Литвинович прошла по трем отделениям полиции в Москве и поговорила с несовершеннолетними, которых задержали на вчерашней акции протеста. Оказалось, что всех их целенаправленно допрашивали следователи Следственного комитета и все они (из тех, с кем она общалась) вообще отрицают своё участие в несогласованной акции.

«У меня складывается отчетливое впечатление, что власти хотят буквально сшить уголовное дело о привлечении несовершеннолетних к участию в несанкционированных акциях. Для этого им нужны дети, которые дадут показания», — пояснияет Литвинович телеканалу «Дождь».

Задержанные дети рассказали ей, что полиция схватила их, когда они просто шли по центру города, например, в «Макдональдс» (на Пушкинской в день протестов он работал) или на работу к матери на Охотный ряд (это подтвердила и сама родитель, когда пришла забрать девочку).

Дело о вовлечении несовершеннолетних в «совершение противоправных действий» возбудили ещё до начала акций 23 января. Различные ведомства и федеральные СМИ утверждают, что с призывами поучаствовать в митинге обращались сторонники Алексея Навального, однако Sobesdnik.ru не удалось обнаружить ни одного адресного призыва к несовершеннолетним от предствавителей структур Навального.

Ранее главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов предупреждал, что власти готовят провокацию против оппозиционеров, намереваясь повесить на них вину за аресты детей, используя для этого их родителей. Отметим, что во время московских протестов в 2019 году Муратов также заявлял о масштабном деле, которое готовят против оппозиции с помощью сбора данных с телефонов задержанных, однако этого в итоге не произошло.

Теги: #Навальный #Москва

Рубрика: Политика

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