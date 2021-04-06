"Путина обманывают": Сокуров "забрал" у Питера звание культурной столицы из-за "Артдокфеста"

Фестиваль отечественного документального кино «Артдокфест» в Санкт-Петербурге в этом году не состоялся.

По обращению местного активиста с сомнительным прошлым Тимура Булатова, пожаловавшегося на фестиваль за «пропаганду ЛГБТ-ценностей и нарушение коронавирусных ограничений», сотрудники полиции и Роспотребнадзора заявились в питерский Дом кино. Как раз когда там в рамках фестиваля проходил показ фильма о крупном российском документалисте Александре Расторгуеве, погибшем летом 2018-го в ЦАР в начале съёмок расследования о деятельности небезызвестной ЧВК Вагнера.

Остановить показ «контролёрам» не дали, но обсуждение фильма они сорвали, проверили у зрителей паспорта, всех выгнали и опечатали помещение. Пропаганду ЛГБТ-ценностей не нашли, но нашли нарушения ограничений. После этого вторая питерская площадка фестиваля, «Лендок», отказалась от его проведения сама.

В Москве всё прошло иначе: фестиваль открылся, но со слегка изменённой программой, из которой были удалены два фильма: «Родимое пятно» (Украина) и «Тихий голос», посвящённый теме гонений в отношении чеченцев-геев.

Что происходит с отечественной кинодокументалистикой и вообще культурой в Петербурге и Москве, в интервью Sobesednik.ru рассказал всемирно известный режиссёр Александр Сокуров.

– Судя по всему, закрытие «Артдокфеста» в Петербурге, как и ситуация с фестивалем в Москве, вызваны присутствием в его программе фильма «Тихий голос» о чеченском гее, оказавшемся вынужденным покинуть родину. Как вы считаете, это так?

– Нет, это неправда. Закрытие связано не с этим. Чеченцы, мне кажется, всё равно приехали бы и разгромили бы все кинотеатры, если бы им что-то не понравилось.

Закрытие связано с политическим отношением к этому фестивалю. Это абсолютно безобразная история, которая не должна была произойти в культурной столице России. Петербург окончательно теряет этот статус.

У нас нет никаких оснований называть Петербург культурной столицей, если самый главный фестиваль документального кино, известный в России и за её пределами, закрывается по прихоти, насколько мне известно, правоохранительных органов.

Организатор "Артдокфеста" Виталий Манский

– Вы согласны с утверждением организатора фестиваля Виталия Манского, что жители Петербурга, как и его культурная элита, запуганы, и поэтому происходят такие вещи: фестиваль закрывается безо всякого резонанса и протеста?

– Люди запуганы везде. И на самом деле не запуганы, а скорее шокированы. Запретов такого масштаба в Петербурге ещё не было. И это запреты, в первую очередь, для молодых людей, потому что главные зрители фестиваля – студенты и школьники старших классов, в том числе, студенты моей мастерской. А они просто обязаны смотреть современное кино.

Это просто задвижка на развитие образования и культуры, профессиональной и художественной культуры. Этого делать ни в коем случае нельзя, ни у кого нет права вводить цензуру на основании каких-то слухов и предположений людей в погонах.

– Почему в Москве всё-таки не закрыли фестиваль, а просто сняли упомянутый фильм с показа – а в Питере всё произошло вот так?

– В Петербурге отношение к культуре более чем сдержанное, это не приоритет в развитии жизни города. Культура для руководства Санкт-Петербурга – как политического, так и военно-политического, – совершенно постороннее явление. Пустое место.

Вопрос надо задать Министерству культуры, которое должно защищать культурные акции, а само, по сути, поощряет давление на культуру своим молчанием.

Минкульт разрешил запрет фестиваля, сопроводив его своим молчанием и согласием. Так всё выстраивается в определённую систему.

Советская власть оступилась именно в преследовании культуры, и по этому же пути идёт новая власть.

– За закрытием «Артдокфеста» стоят интересы и недовольство петербуржских властей?

– Всех властей, находящихся здесь – и гражданских, и военных. Потому что никто не встал на защиту фестиваля. Ни губернатор, ни вице-губернатор по культуре. Никто, кроме группы режиссёров. Наше мнение не учитывалось, не учитывается и далее учитываться не будет.

Это новая реальность Петербурга. Думаю, со временем это произойдёт и в Москве. К сожалению. С культурой так поступать нельзя. Это просто преступление.

– Площадку в Доме кино закрыли из-за нарушения коронавирусных ограничений?

– Я не знаю точно, и меня это уже не интересует. Агрессивность этого действа очевидна, как и его бессодержательность. По всем кинотеатрам города пошли предупреждения не пускать фестиваль и не показывать его программу.

– И так запугали вторую площадку, «Лендок»?

– Конечно. И вы знаете, откуда в таком случае раздаются звонки. На вопросы, по какой причине закрывают фестиваль, люди в погонах не отвечают.

– Формальная причина могла быть любой?

– Реальная причина – политическая. А для формальной причины можно придумать всё, что угодно.

Ещё раз хочу сказать: в городе, который называется культурной столицей, этого делать было категорически нельзя. Но поскольку этого город ей уже не является, теперь можно закрывать театры, кинотеатры, библиотеки, музеи. Можно делать всё что угодно. Сезон открыт.

Александр Сокуров возмущен закрытием фестиваля документального кино в Петербурге

– Куда вы сейчас обращаетесь по поводу судьбы фестиваля, что слышите в ответ?

– Я пытался обращаться к вице-губернатору Санкт-Петербурга по культуре, мне не удалось даже дозвониться. Я обращался в Совет по правам человека, где я состою. Совет не стал участвовать в этой проблеме. Как и раньше не желал этим заниматься, когда я обращался в Совет по поводу запретов, которые Министерство культуры выпускает на показ фильмов.

Обращаться можно только к президенту, если до него дойдут бумаги. Но эти бумаги до него не дойдут.

– То есть, положение безнадёжное?

– В данный момент оно тупиковое. Если бы удалось объяснить ситуацию президенту, всё это было бы пресечено. Но у президента нет ни малейшего представления, что происходит в области культуры и какие действия предпринимает Министерство культуры.

Президента обманывают и дают ему другую информацию, я в этом не сомневаюсь.

– Не так давно мы с вами обсуждали закон о контроле за просвещением. Продолжая эту тему, как вы думаете, к чему приведёт подавление в стране свободной кинодокументалистики?

– Это происходит давно и уже привело к тому, что молодые люди не желают снимать документальные фильмы. Потому что заранее говорят, что они будут закрыты, финансирования не будет, на местах со съёмочными группами никто не будет работать, их не будут ни к чему допускать. Это приведёт к полному умиранию документального кино в РФ.

К этому приводит и абсолютно безразличное отношение к кино Министерства культуры РФ, которое по госзаданию обязано защищать интересы культуры, а не вставать на сторону её подавления. К сожалению, Министерство культуры реагирует на всё это только злобным раздражением. Ситуация с культурой в России крайне тяжёлая.

– На кинодокументалистику просто не обращают внимания или она просто кому-то сильно не угодила?

– Не угодила. Есть страх перед документальными фильмами, это очевидно. Ситуация глупая, дурацкая, примитивная.

Решения по развитию кинематографа в нашей стране принимают люди, которые, я считаю, не имеют ни малейшего права их принимать.

кстати

В этом году из программы «Артдокфеста» организаторы осознанно, дабы не иметь ненужных проблем с властями, удалили фильм Андрея Грязева «Котлован». Картина, которую ранее демонстрировали зрителям Берлинского кинофестиваля, собрана из роликов, опубликованных россиянами на Youtube, с различными просьбами к президенту России: починить уличный фонарь, получить жилье или лечение, разобраться с коммунальными авариями. Упоминаются в фильме и защитники Шиеса, и дело «Нового величия» (движение признано экстремистским, запрещено в РФ. – Прим. Sobesednik.ru), и якутский шаман. А в запечатлённых эмоциях россиян отчётливо звучит безнадёга на грани ненависти.

С «Котлованом», как показал опыт, перестраховались: из родного Петербурга до президента гарантированно не дойдёт ничего о жизни страны.

Васильев Николай