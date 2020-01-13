СКР назвал ограбление основной целью убийства российских журналистов в ЦАР

Замглавы СК России Игорь Краснов поделился с газетой «Коммерсант» выводами следователей относительно убийства группы Орхана Джемаля в Центральной африканской республике (ЦАР) в 2018 году.

По его словам, российское следственное ведомство выяснило, что убийство трех журналистов из России в ЦАР было совершено с целью ограбления. «Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе», — пояснил Краснов.

Согласно имеющимся у СКР сведениям, режиссер-документалист Александр Расторгуев, военный корреспондент Орхан Джемаль и оператор Кирилл Радченко прилетели в столицу Центральной африканской республики для съемок документального фильма 28 июля 2018 года. Там с помощью «неустановленного» лица представившегося сотрудником ООН, журналисты наняли местного жителя в качестве водителя для поездок по стране. После того, как представители Минобороны ЦАР отказали группе в посещении лагеря российских военных инструкторов в городе Беренго, документалисты вечером 30 июля выехали в направлении города Бамбари на встречу с неустановленным мужчиной, несмотря на предупреждение об опасности ночной поездки по территории страны.

«Позднее машина с журналистами была остановлена группой неизвестных темнокожих вооруженных людей, которые потребовали от них выйти и отдать имевшиеся вещи, фото- и видеоаппаратуру. После отказа преступники расстреляли российских граждан. Водителю удалось скрыться», — заявил замглавы СКР.

Напомним, об убийстве в ЦАР группы российских журналистов в составе Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева, которые прибыли в Африку для съемок документального фильма о частных военных компаниях совместно с «Центром управления расследованиями» Михаила Ходорковского, стало известно 31 июля 2018.