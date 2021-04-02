"Напоминает пионерский лагерь": Бывший зек с RT посетила Навального в колонии

Сотрудница прокремлевского издания Russia Today Мария Бутина, обвинявшаяся в США в работе «в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора», посетила колонию, в которой находится оппозиционный политик Алексей Навальный. Она пишет, что он чувствует себя нормально, ходит как все, ведет себя «как барин», а его колония является «практически образцовой». Женщина сравнивает её с «пионерским лагерем».

«Увидев меня в отряде, А. Навальный сразу кинулся оскорблять. При этом могу сказать, что А. Навальный ходит абсолютно обычно. (...) Выглядит он вполне нормально, на человека, которому "не дают спать" не похож, а я могу об этом судить после моего пребывания в тюрьме в США», — пишет ведущая программы «Прекрасная Россия бу-бу-бу» (в названии высмеивается программа Навального «Прекрасная Россия будущего»).

Она также заверила, что никого в колонии не будят через каждый час, хотя об этой практике ещё до Навального рассказывали другие бывшие политические заключенные. Отбывающие наказание в этой колонии заключенные якобы рассказали женщине, что Навальный якобы «требует к себе особого отношения и особых условий», а также «весь день "лежит как барин", “за собой не убирает”»: «Я даже задала ему вопрос – понимает ли он разницу между тюрьмой и санаторием?» — пишет сотрудница RT.

О том, что Бутина приехала в колонию к Навальному, ранее сообщила его пресс-служба. В сообщении говорилось, что она «кричала, что это лучшая и самая удобная тюрьма», а затем политик «15 минут отчитывал ее перед строем заключенных, называя паразиткой и обслугой власти воров».

На каком основании Бутину пустили в колонию, неясно. Она пишет, что приехала туда «с другими журналистами», предполагая, что она якобы присутствовала там в качестве «журналистки», однако до сих пор неизвестно, кто были эти «другие журналисты». Журналистов из независимых изданий в колонию к Навальному пока что не пускали.