Навальный 15 минут отчитывал журналистку RT перед строем в колонии

В твиттер-аккаунте оппозиционера Алексея Навального сообщается, что в его колонию прибыла журналистка Мария Бутина и съемочная команда телеканала RT.

«Вместо врача сегодня в сопровождении видеокамер приехала убогая пропагандистка с канала RT Бутина. Кричала, что это лучшая и самая удобная тюрьма. Навальный 15 минут отчитывал ее перед строем заключенных, называя паразиткой и обслугой власти воров», — опубликовано сообщение в микроблоге.

После журналистка отправилась снимать интервью с другими арестантами.

Ранее Навальный объявил голодовку в связи с тем, что к нему не допускают в колонию адвоката и приглашенного врача. Сейчас он испытывает проблемы со спиной и ногой.

Политик объявил голодовку, хотя еще до этого момента потерял восемь килограммов. В день приезда в колонию во Владимирской области он весил 93 килограмма.

Мария Бутина получила известность после того, как в Вашингтоне была приговорена в 2018 году к 18 месяцам тюрьмы по обвинению в сговоре против США под руководством российского чиновника.