Осужденная в США Мария Бутина вернется в Россию утром 26 октября

Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, когда освобожденную из американской тюрьмы Марию Бутину вернут в РФ.

По словам посла России, которые приводит агентство «Интерфакс», осужденная в США за работу «в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора» россиянка Мария Бутина будет переведена из федеральной тюрьмы города Таллахасси, штата Флорида, в миграционный центр Майами уже в пятницу, 25 октября. При этом возвращение Бутиной на родину планируется уже утром следующего дня.

Анатолий Антонов выразил надежду на то, что на этом «закончится самый тяжелый этап в жизни россиянки», и добавил, что российское посольство намерено и дальше добиваться возвращения в родную страну всех несправедливо осужденных граждан России.

Напомним, в конце апреля текущего года суд американского округа Колумбия приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России в США. При этом Бутиной обещали зачесть девять месяцев, которые она уже провела в заключении в ожидании вердикта.