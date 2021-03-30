7-летний сын Немцова снялся в ролике "Единой России". Его мама вступила в партию

Видеоролик с участием ребенка был приурочен к акции в честь Международного дня театра. В нем сын Бориса Немцова читал стихотворение Александра Пушкина.

Видео было опубликовано в соцсетях московского отделения партии, однако сейчас оно удалено из аккаунтов в социальных сетях, но копия поста сохранилась в кэше, сообщает «МБХ медиа».

На своей странице в Facebook мать ребенка Екатерина Ифтоди подтвердила, что это ее сын принял участие в творческой акции единороссов.

«То, что ребенок принял участие — это просто всего лишь ребенок. Основываться на каких-то принципах, мне кажется, глупо, потому что это ребенок своего отца. Какие-то политические взгляды к нему никак не относятся», — добавила она.

Ифтоди отметила, что ее сын «принимал и будет принимать» участие в мероприятиях «Единой России».

Женщина отметила, что сама состоит в партии с этого года, и подчеркнула: «Благодаря руководству нашей страны мы получили эту некую справедливость, и мы этого жеста никогда не забудем».

Позже ролик снова опубликовали в телеграм-канале московского отделения «Единой России», в других соцсетях видео не появилось.

Сыном Немцова мальчика признали по решению суда в 2017 году. После убийства политика Ифтоди подала иск о разделе его наследства и потребовала признать своего сына сыном Немцова, убитого ночью 27 февраля 2015 года выстрелами в спину в центре Москвы.

Каверин Дмитрий.