Претендовавшая на наследство Немцова добилась своего в суде

Суд удовлетворил иск Екатерины Ифтоди, которая просила признать Бориса Немцова отцом её ребёнка.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Екатерина Ифтоди и Анна Лесникова, которые, с их слов, родили сыновей от Бориса Немцова и претендовали на его наследство, потребовали эксгумировать тело убитого политика и провести ДНК-экспертизы. Адвокат Немцова назвал это требование кощунством.

Пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль сообщила РБК, что иск москвички Екатерины Ифтоди удовлетворён. «Судебный акт публикации не подлежит», — сказала Хиль, не сообщив подробности дела.

Суд проходил в закрытом режиме, так как в деле были задействованы интересы несовершеннолетнего. Ответчиками по делу проходили дети Немцова — Антон и Жанна, мать политика Дина Немцова, его секретарь Ирина Королева, от которой у политика есть дочь Софья, а также Екатерина Одинцова — журналистка, мать двух детей Немцова — Антона и Дины.

По мнению Ифтоди, наследство Немцова может оцениваться в один миллиард долларов. Откуда у неё такие данные, не сообщается.

Отметим, что при жизни Борис Немцов признал четверых детей от трёх женщин.