Любови Соболь разрешили ходить в церковь и водить ребенка в школу

После того как юрист ФБК* Любовь Соболь решила сходить в храм, вопреки прямому запрету следователя, ей разрешили посещение церкви.

Более того, в опубликованном в её инстаграме постановлении за подписью следователя Алексея Спесивцева говорится, что она теперь имеет право отводить своего ребенка в школу и забирать его оттуда. Также ей позволили один раз вызвать на дом нотариуса.

Однако прогулки с ребенком возле дома ей разрешать отказались, так как это может повлечь ей общение с «неограниченным кругом лиц».

Также отмечается, что в течение двух месяцев следователи письменно отказывали Соболь и водить ребенка в школу и ходить в храм. Однако в первое воскресенье Великого поста она все же решила отправиться в церковь, несмотря на потенциальную угрозу изменения меры пресечения на заключение в СИЗО.

Кроме того, Соболь по-прежнему нельзя пользоваться интернетом даже для доступа к банковскому счету и сайтам госорганов, из-за чего она не может оплатить назначенные ей штрафы.

«В то время как в Москве проводятся концерты и вечеринки, люди не переставали ездить в душном метро, полным ходом идет подготовка к параду на Красной площади, десять человек продолжают сидеть в изоляции по безумному "санитарному делу"», — пишет команда политика.

*ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом».