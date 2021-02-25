Главе "Альянса врачей" Анастасии Васильевой разрешили выходить из дома днем

Обвиняемой в подстрекательстве к нарушению санэпидправил 23 января Анастасии Васильевой изменили меру пресечения.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда, теперь Васильевой нельзя покидать дом в период с восьми часов вечера до восьми утра.

Также сегодня суд изменил место отбытия домашнего ареста координатора столичного штаба Алексея Навального, Олега Степанова, отмечает агентство.

Напомним, главу профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 236 УК РФ). Дело было возбуждено после несогласованной акции, которая прошла 23 января в Москве и других городах. Фигурантами дела о нарушении санэпидправил являются 10 человек, среди которых брат Алексея Навального Олег, пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш и участница Pussy Riot Мария Алехина. Почти все они находятся под домашним арестом.