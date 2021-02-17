УФСИН по Москве: глава "Альянса врачей" не нарушала условий домашнего ареста

В столичном управлении ФСИН сообщили, что председатель профсоюза «Альянса врачей» Анастасия Васильева не покидала место домашнего ареста самовольно.

«В ряде СМИ появилась информация о том, что подозреваемая Васильева А. Е. самовольно покинула место нахождения под домашним арестом. Данная информация не соответствует действительности», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы управления.

Сообщается, что следователь в письменном разрешил Васильевой самостоятельно проследовать по адресу фактического нахождения ее ребенка и обратно по месту нахождения под домашним арестом.

Ранее адвокат Анастасии Васильевой рассказал, что ей пришлось нарушить условия домашнего ареста из-за приступа аллергии у одной из ее дочерей. Он отметил, что старший следственной группы был уведомлен об этом.

Васильеву поместили под домашний арест по обвинению в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 236 УК РФ). Глава «Альянса врачей» отбывает арест по адресу, где она прописана, а не там, где проживает по факту и где находятся ее дети.