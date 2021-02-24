Под арест после акции 23 января в Москве был отправлен 1251 участник

Пресс-служба Мосгорсуда сообщает, что по итогам протестной акции 23 января был рассмотрен 3 751 материал по административным правонарушениями.

При этом всего в суды было направлено 5 716 дел, пишет «Интерфакс».

В итоге 1 251 участник несанкционированной акции попал под арест. 2 500 человек были приговорены к штрафам по статьям о неповиновении законному требованию сотрудника полиции и нарушении правил участия в митингах.

Напомним, 23, 31 января и 2 февраля в столице проходили митинги в связи с уголовным преследованием оппозиционера Алексея Навального. После руководитель штаба политика Леонид Волков заявил, что до весны не планируют никаких массовых событий.