"Звучит тревожно": ФСИН назвала состояние Навального "удовлетворительным"

Пресс-служба ФСИН отчиталась о «плановом» медицинском обследовании политика Алексея Навального после того, как его сторонники сообщили об ухудшении его самочувствия. Ведомство пишет, что он находится в «стабильном» и «удовлетворительном» состоянии. Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов полагает, что такой стиль сообщений может служить поводом для беспокойства. С этой позицией солидарны и в команде Навального.

«24 марта в учреждениях УФСИН России по Владимирской области по заявлению осужденных проводились медицинские обследования, в том числе обследовался и осужденный А. А. Навальный. По результатам обследования, его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное», — говорится в сообщении ФСИН, переданном ТАСС.

Глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков пишет, что адвокаты политика уже приехали в колонию в Покрове и пытаются встретиться с самим Навальным. Накануне адвокаты должны были увидеться с ним, но за весь день их так и не пустили, не дав убедительных объяснений. После этого Волков со ссылкой на адвоката сообщил, что ранее у Навального начались боли в спине и стала отниматься нога.

Комментируя релиз ФСИН, Волков пишет, что таким образом ведомство подтверждает пребывание Навального в больнице. Он предполагает, что это и стало причиной, почему к нему вчера не пустили адвокатов. «С ним происходит что-то очень нехорошее», — считает Волков.

«Удовлетворительное и стабильное — вообще звучит тревожно. То есть ФСИН подтверждает, что есть серьезные проблемы со здоровьем», — интерпретирует ответ ФСИН Смирнов.

Напомним, что до своего заключения в колонию Навальный проходил курс реабилитации после отравления, предположительно, химическим оружием «Новичок». На момент возвращения в Россию он ещё не восстановился полностью. При этом ЕСПЧ потребовал от России освободить политика в рамках обеспечительной меры (на время разбирательства в Страсбурге), так как его жизни в колонии, по мнению организации, может угрожать опасность. Сам политик, а также расследователи нескольких независимых изданий полагают, что за отравлением Навального могут стоять российские спецслужбы (НИИ-2 ФСБ). Освободить Навального требовали почти полсотни разных стран.