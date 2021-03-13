Задержание депутатов, Зеленский за санкции, £80 млрд на армию. Главное к 13 марта

Власти Великобритании потратят на модернизацию вооруженных сил 80 млрд фунтов, или около 8,1 трнл рублей. По данным газеты The Telegraph, вся сумма будет потрачена военными за четыре года. При этом общий военный бюджет на ближайшие 10 лет составит 200 млрд фунтов. Средства будут направлены в том числе на модернизацию танков, закупку фрегатов и дронов-камикадзе, а также увеличение числа ядерных боеголовок.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал американские санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. В своем обращении Зеленский заявил, что время, когда крупный бизнес стоит над законом, прошло: «Фамилии здесь не имеют никакой разницы. Это Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой.

Важно одно — ты готов работать законно и прозрачно или хочешь и впредь создавать монополии, контролировать средства массовой информации, влиять на депутатов и других государственных служащих. Первое — поддерживается, второе — заканчивается».

Google считает поддержку Microsoft австралийского закона о плате цифровых платформ за новостной контент «корпоративным оппортунизмом». По словам представителя Microsoft, поддерживая закон, компания отстаивает доходы журналистов, а по мнению представителей Google — атакует их, то есть основного соперника, который подпадает под действие инициативы.

Тем временем The Wall Street Journal пишет, что Microsoft расследует возможное участие во взломе из сервиса Exchange Server своих партнеров. За пять дней до атаки Microsoft передала секретные данные примерно 80 фирмам, с которыми они сотрудничают. 10 из них расположены в Китае, который, по всей вероятности, стоит за атакой.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о недостаточном финансировании глобальной программы по борьбе с ковидом ACT-Accelerator. На неё выделено $11 млрд и не хватает ещё $22,1 млрд — он уверен, что это небольшие деньги для богатых стран.

Также ВОЗ внесла вакцину Johnson&Johnson в список рекомендованных. Ранее её одобрили в Евросоюзе.

Депутата Мосгордумы Екатерину Енгалычеву (КПРФ) задержали в столице в два часа ночи. Её соратники сообщают, что это связано с её участием в митинге в поддержку Алексея Навального 23 января. Накануне Znak.com писал, что во время встречи с горожанами был задержан депутат Мосгордумы Сергей Митрохин («Яблоко»). Ему также вменяют участие в политической акции.

При этом где находится сам Навальный, арест которого стал поводом для митингов, до сих пор неизвестно. После того как его адвокатам рассказали, что его больше нет в СИЗО «Кольчугино» во Владимирской области, его след пропал. Никаких официальных сведений на этот счет так и не поступало. По данным источника ТАСС, его перевели в колонию в Покрове. Агентство и раньше сообщало об этом, но тогда политик оказался в другом месте.

При этом Польша сообщила Совету ООН по правам человека, что 45 стран требуют от России немедленного освобождения Алексея Навального «и всех незаконно осужденных». Как пишет Reuters, посол Великобритании Джулиан Брейтуэйт считает отсутствие расследования покушения на Навального «позором».

Согласно данным департамента здравоохранения Москвы, в столице в январе смертность выросла почти на 50%, а в феврале — на 27%.

Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил российским спортсменам выступать на Олимпиаде в Токио под песню «Катюша», а также под любую другую, ассоциирующуюся с Россией, сообщает Associated Press.